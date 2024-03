Fission Uranium Corp. est une société de ressources basée au Canada. La principale activité de la société est l'acquisition et le développement d'actifs d'exploration et d'évaluation. La société est un émetteur de ressources spécialisé dans l'exploration et le développement de l'uranium dans le bassin de l'Athabasca, en Saskatchewan, dans l'ouest du Canada. Le principal actif de la société est le projet Patterson Lake South (PLS), qui abrite le gisement Triple R, un gisement d'uranium à haute teneur et proche de la surface, situé dans une zone minéralisée de 3,18 kilomètres (km) le long du corridor conducteur de Patterson Lake. La propriété comprend environ 17 claims contigus totalisant environ 31 039 hectares et est située géographiquement dans la marge sud-ouest du bassin de l'Athabasca en Saskatchewan, connu pour abriter les gisements d'uranium les plus riches et les mines en exploitation dans le monde. La société possède également la propriété West Cluff, qui comprend trois claims totalisant 11 148 hectares dans la région occidentale du bassin d'Athabasca, dans le nord de la Saskatchewan.

Secteur Uranium