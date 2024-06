Five Below, Inc. est un détaillant spécialisé qui propose des marchandises destinées aux préadolescents et aux adolescents. Son assortiment de produits comprend des marques sélectionnées et des marchandises sous licence. L'entreprise propose un ensemble de produits, dont les loisirs, la mode et la maison, ainsi que les collations et les produits saisonniers. Les loisirs comprennent des articles tels que les articles de sport, les jeux, les jouets, la technologie, les livres, les accessoires électroniques, l'art et l'artisanat, et les fêtes. La mode et la maison comprennent des articles tels que des accessoires personnels, des t-shirts "attitude", des produits de beauté, des articles pour la maison et des options de rangement. La catégorie "snacks et produits saisonniers" comprend des articles tels que des produits saisonniers, des cartes de vœux, des bonbons et autres snacks, ainsi que des boissons. L'entreprise propose également ses produits sur Internet, par l'intermédiaire de son site Web de commerce électronique fivebelow.com, qui offre la livraison à domicile et la possibilité d'acheter en ligne et de retirer les articles en magasin. Elle vend également ses marchandises par l'intermédiaire de services de livraison à la demande de tiers, afin de permettre à ses clients de faire leurs achats en ligne et de bénéficier d'une livraison pratique.