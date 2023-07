Five Point Holdings, LLC est le propriétaire et le promoteur de panoramas à usage mixte en Californie. La société s'occupe principalement de la planification et du développement de ses trois communautés planifiées à usage mixte. Ses segments sont Valencia (anciennement Newhall Ranch), San Francisco, Great Park et Commercial. Le segment Valencia comprend la communauté Valencia et les opérations agricoles dans les comtés de Los Angeles et Ventura, en Californie. Le segment San Francisco comprend les communautés Candlestick et The San Francisco Shipyard. Le segment Great Park comprend la communauté Great Park Neighborhoods. Son segment Commercial comprend les résultats d'exploitation de la participation de Gateway Commercial Venture dans le Five Point Gateway Campus. Elle possède environ 16 000 acres dans le comté de Ventura qui sont principalement utilisés pour l'agriculture et les opérations énergétiques. Elle possède également environ 500 acres de terrains commerciaux, résidentiels et d'espaces ouverts dans le comté de Los Angeles.

Secteur Développement et opérations immobilières