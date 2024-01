Five Point Holdings, LLC conçoit et développe de grandes communautés planifiées à usage mixte dans le comté d'Orange, le comté de Los Angeles et le comté de San Francisco, qui combinent des éléments résidentiels, commerciaux, de vente au détail, éducatifs et récréatifs avec des équipements publics, y compris des zones civiques pour les parcs et les espaces ouverts. La société opère à travers quatre segments. Le segment Valencia comprend les résultats d'exploitation liés à la communauté de Valencia et aux opérations agricoles dans les comtés de Los Angeles et de Ventura, en Californie. Le secteur de San Francisco comprend les résultats d'exploitation des communautés de Candlestick et du chantier naval de San Francisco. Le segment Great Park comprend les résultats d'exploitation de la communauté Great Park Neighborhoods, ainsi que les services de gestion du développement fournis par la société de gestion pour Great Park Venture. Le segment commercial comprend les résultats d'exploitation de la propriété de Gateway Commercial Venture dans le Five Point Gateway Campus, ainsi que les services de gestion immobilière.

Secteur Développement et opérations immobilières