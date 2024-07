Five Star Bancorp est une holding bancaire qui opère par l'intermédiaire de sa filiale, Five Star Bank (la Banque), une banque agréée par l'État de Californie. Elle propose une gamme de produits et de services bancaires aux petites et moyennes entreprises, aux professionnels et aux particuliers, principalement dans le nord de la Californie, par le biais de sept succursales, d'Internet et de son application de services bancaires mobiles. Elle offre une variété de prêts aux petites et moyennes entreprises, aux professionnels et aux particuliers, y compris des prêts immobiliers commerciaux, des prêts commerciaux, des terrains commerciaux et des prêts à la construction, ainsi que des prêts pour les terres agricoles. Elle propose également des prêts immobiliers résidentiels et des prêts à la construction, ainsi que des prêts à la consommation. Elle offre une gamme de produits de dépôt pour les petites et moyennes entreprises, les professionnels et les particuliers, y compris une variété de comptes de chèques et d'épargne, de dépôts à terme et de comptes du marché monétaire. Elle propose une gamme de services de dépôt, notamment des cartes de débit, des services de saisie de dépôts à distance, des services bancaires en ligne et des services de dépôt direct.