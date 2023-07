Five-Star Business Finance Limited est une société financière non bancaire (NBFC) basée en Inde qui n'accepte pas de dépôts. La société est principalement engagée dans l'octroi de prêts à des fins commerciales, à des fins de rénovation/extension de maisons et à d'autres fins hypothécaires. Elle accorde des prêts aux petites entreprises et des prêts hypothécaires aux emprunteurs éligibles pour répondre à leurs besoins professionnels et personnels, après avoir dûment vérifié leurs flux de trésorerie et en s'appuyant sur la garantie de leurs biens immobiliers. La société propose des prêts décrochés aux micro-entrepreneurs et aux travailleurs indépendants à des fins commerciales, ainsi que pour la création d'actifs, tels que la rénovation ou l'amélioration de l'habitat, ou pour faire face aux dépenses liées à des événements économiques importants, tels que le mariage, les soins de santé et l'éducation. Le montant du prêt varie entre un lakh de roupies (Rs) et 10 lakhs de Rs pour une durée allant jusqu'à sept ans. Les prêts de la société sont obtenus en interne, soit par le biais des efforts de marketing local menés par ses succursales, soit par des clients réguliers, soit par des demandes spontanées.