Five9, Inc. (Five9) est un fournisseur de logiciels en nuage pour les centres de contact. La plateforme cloud Virtual Contact Center (VCC) de la société offre une suite d'applications qui permettent d'assurer l'ensemble des fonctions de service à la clientèle, de vente et de marketing liées aux centres de contact. La solution de Five9, qui se compose de sa plateforme cloud VCC et de ses applications, permet de gérer et d'optimiser simultanément les interactions avec les clients par le biais de la voix, du chat, du courrier électronique, du Web, des médias sociaux et des canaux mobiles, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses interfaces de programmation d'applications (API). La plateforme cloud VCC de Five9 associe chaque interaction client à une ressource d'agent appropriée et fournit des données client pertinentes à l'agent en temps réel grâce à l'intégration avec des applications d'entreprise, telles que des logiciels de gestion de la relation client, afin d'optimiser l'expérience client et la productivité de l'agent. Five9 fournit sa solution par le biais d'un modèle commercial SaaS (Software as a Service) avec des abonnements récurrents.

Secteur Logiciels