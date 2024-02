La solution de Five9 permet aux clients de profiter des avantages de l’IA et de l’automatisation sur Google Cloud

Five9, (NASDAQ : FIVN), le fournisseur de l’Intelligent CX Platform, a annoncé aujourd’hui la disponibilité de la plateforme Five9 Intelligent CX sur Google Cloud Marketplace. Cette offre permet aux clients de Google Cloud de simplifier l'approvisionnement et la facturation, et d'accélérer la commercialisation sur la plateforme Five9 tout en tirant parti des dépenses Google Cloud.

La plateforme Five9 Intelligent CX est une solution complète de centre de contact sur le Cloud qui permet aux entreprises de développer l'engagement des clients à travers différents canaux de leur choix afin de personnaliser l'expérience, d'utiliser l'IA et l'automatisation pour collecter des données et de créer des expériences client plus intelligentes basées sur l'IA, mais aussi d'offrir la puissance, les connaissances et le leadership nécessaires pour obtenir des résultats tangibles.

« Five9 continue d’évoluer et d’étendre ses voies de commercialisation pour que nos clients professionnels puissent plus simplement se procurer et utiliser la technologie Five9. Google Cloud Marketplace est une destination unique pour les entreprises, et nous sommes ravis qu’elle inclue dorénavant la plateforme Five9 Intelligent CX », a affirmé Dan Burkland, président et directeur des recettes chez Five9.

« Proposer Five9 sur Google Cloud Marketplace aidera les clients à déployer et gérer rapidement l’Intelligent CX Platform sur l’infrastructure mondiale de confiance de Google Cloud », a expliqué Dai Vu, directeur général des programmes Marketplace & ISV GTM chez Google Cloud. « Five9 peut à présent faire évoluer et accompagner en toute sécurité les clients dans leurs parcours de transformation numérique. »

À propos de Five9

La plateforme Five9 Intelligent CX fournit une gamme complète de solutions pour interagir avec les clients sur le canal de leur choix, fournit aux managers des connaissances et renseignements sur la performance des centres de contact et élève votre entreprise pour offrir de meilleurs résultats commerciaux et Apporter de la joie au CX™. Notre plateforme cloud native, évolutive et sécurisée inclut un centre de contact, l’engagement omnicanal, la gestion de la mobilisation du personnel, l'extensibilité via plus de 1 400 partenaires, une IA pratique et innovante, l’automatisation et l’analyse de parcours, autant de fonctionnalités intégrées dans la plateforme. Five9 apporte la puissance des individus, de la technologie et des partenaires à plus de 2 500 organisations à travers le monde.

