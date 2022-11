L'EPA américaine va fixer des règles plus strictes sur les émissions des poids lourds en 2023

Selon le calendrier révisé de l'EPA, l'agence prévoit de publier des règles proposées en mars et des règles finales d'ici la fin décembre, une décision qui, selon l'agence, lui permettra "de mettre en place des normes ambitieuses en matière de GES pour les véhicules lourds dès que possible".

En mars, l'EPA avait proposé des normes plus strictes pour 17 des 33 sous-catégories de véhicules professionnels et de tracteurs, y compris les autobus scolaires, les autobus de transit, les camions de livraison commerciaux et les tracteurs à courte distance.