Fjordland Exploration Inc. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur la découverte de gisements minéraux économiques dans deux des ceintures de nickel prolifiques, à savoir Voisey's Bay, au Labrador, et Renzy, au Québec : Voisey's Bay, au Labrador, et au Québec avec le projet Renzy, Nickel-Cuivre, au Québec. La société détient également le projet aurifère Milligan West en Colombie-Britannique. Ses projets comprennent le projet South Voisey's Bay, le projet Milligan West, le projet Renzy Nickel Copper et le projet Witch. La propriété South Voisey's Bay (SVB) est située à 260 kilomètres (km) au nord-nord-ouest de Goose Bay et à 80 km au sud de la mine de nickel, de cuivre et de cobalt Voisey's Bay. La propriété Milligan West est située à 160 km au nord-ouest de Prince George, stratégiquement adjacente à la limite ouest du projet cuivre-or Mt Milligan de Thompson Creek Metals Ltd. Le projet Witch est une cible de Cu-Au porphyrique dans le nord de la fosse de Quesnel, dans le centre de la Colombie-Britannique, qui abrite plusieurs gisements à proximité. Le projet est accessible par la route et fait l'objet d'une exploitation forestière active.

Secteur Sociétés minières intégrées