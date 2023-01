FL Entertainment N : Bonne orientation de l'activité & confirmation des objectifs 2022. Nouvelles options de financement à l'étude

L'activité production et distribution de contenu a enregistré une augmentation de +25% du nombre d'heures de contenus sur les 9M 2022. Elle a également réalisé avec succès 12 acquisitions de sociétés de production très réputées, tant pour des contenus non scénarisés que pour des contenus scénarisés. Cette stratégie permet de réaliser des économies d'échelle, d'étendre sa présence géographique et de contribuer à l'amélioration des performances à long terme.

À propos de FL Entertainment

Fondé par Stéphane Courbit, entrepreneur et pionnier de l'industrie du divertissement depuis une trentaine d'années, le Groupe FL Entertainment est un leader mondial dans les domaines de contenus multimédias et jeux d'argent : Banijay se positionne parmi les leaders mondiaux indépendants de la production et distribution de contenus, et Betclic Everest Group, plateforme de paris sportifs en ligne, acteur majeur dans plusieurs pays européens, génère la plus forte croissance d'Europe.

En 2021, FL Entertainment a enregistré un chiffre d'affaires et un EBITDA ajusté de 3,5 milliards d'euros et 609 m€ respectivement. Le groupe est coté sur Euronext Amsterdam depuis juillet 2022.

ISIN : NL0015000X07 - Bloomberg : FLE NA - Reuters : FLE.AS

Déclarations prospectives

Cette communication contient des informations susceptibles d'être qualifiées d'« informations privilégiées » au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement de l'UE relatif aux abus de marché.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives ». Compte tenu de leur nature et du fait qu'elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances susceptibles de se produire à l'avenir, les déclarations prospectives s'accompagnent de risques et d'incertitudes. Lesdites déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs hors de notre contrôle et impossibles à anticiper, lesquels pourraient entraîner des écarts substantiels entre les résultats effectifs et tout résultat futur exprimé ou sous-entendu. Les présentes déclarations prospectives s'appuient sur les attentes, estimations, prévisions, analyses et projections actuelles pour notre secteur d'activité, ainsi que sur les opinions et hypothèses de la direction quant aux futurs événements envisageables. Nous vous invitons à ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne font qu'exprimer certains points de vue à la date du présent communiqué de presse et ne constituent en aucun cas des prévisions ni n'offrent aucune garantie eu égard à de possibles circonstances ou événements à venir.

Nous ne nous saurions être tenus de rendre publiques les révisions apportées aux dites déclarations prospectives afin de refléter des circonstances ou des événements postérieurs à la date de ce communiqué de presse, ou dans le but d'y intégrer la survenance d'événements imprévus, sauf si exigé par les lois applicables en matière de valeurs mobilières.

Indicateurs de performance alternatifs

Les informations financières contenues dans ce communiqué intègrent des indicateurs et ratios financiers non IFRS (par exemple, des indicateurs non IFRS comme l'EBITDA ajusté) n'étant pas reconnus comme des indicateurs de performance financière ou de liquidité selon les normes IFRS. Les indicateurs financiers non IFRS ainsi présentés étant utilisés par la direction pour assurer le suivi des performances sous-jacentes de l'entreprise et de ses opérations, ils n'ont été soumis à aucun audit ni examen. En outre, ils peuvent ne pas être représentatifs de ses résultats d'exploitation historiques et ne prédisent en aucun cas ses futurs résultats. Ces indicateurs non IFRS vous sont communiqués à titre d'information, en tant qu'indicateurs complémentaires d'évaluation des performances de FL Entertainment N.V. (la « Société ») ; lesdits indicateurs et autres indicateurs similaires sont largement utilisés dans le secteur d'activité de la Société afin d'évaluer les performances opérationnelles et la liquidité des entreprises. Toutes les sociétés ne calculent pas les indicateurs financiers non IFRS de la même manière ni sur la même base. Par conséquent, ces indicateurs et ratios peuvent ne pas être comparables aux indicateurs du même nom ou approchant, utilisés par d'autres entreprises. Vous trouverez de plus amples informations au sujet de ces indicateurs non IFRS dans notre [document de référence complémentaire au rapport].

Regulated information related to this press release is available on the website:

https://fl-entertainment.com/investor-relations/

https://fl-entertainment.com/