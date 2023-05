FL Entertainment N : Résultats T1 2023

EBITDA ajusté / Résultat net ajusté et conversion des flux de trésorerie disponible ajusté : se référer à l'annexe pour en connaître la définition * Définition en annexe

FL Entertainment a connu un bon début d'année 2023, avec des résultats financiers solides et une forte dynamique commerciale.

Objectifs 2023 et moyen terme confirmés

avec allongement de 3 ans de la date d'échéance et

PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE CONTENUS :

PARIS SPORTIFS ET LES JEUX EN LIGNE : CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DES REVENUS

Nous sommes bien positionnés pour renforcer notre leadership, saisir les opportunités d'acquisitions sur des marchés structurellement en croissance en 2023 et continuer à générer une croissance rentable en 2023 et au-delà. »

Au cours du trimestre, nous avons renforcé notre solidité et notre flexibilité financière grâce au succès du refinancement de Banijay et l'émission d'un financement supplémentaire, bénéficiant du soutien de prêteurs institutionnels de premier plan.

Concernant l'activité de production et distribution de contenus, nous avons enregistré une forte progression de la Distribution au moment où le niveau d'activité dans la Production s'est normalisé comparé à une période de rattrapage post-covid au premier trimestre 2022. Nous avons continué à nourrir notre croissance future en poursuivant nos collaborations avec les plus grandes plateformes de streaming - mondiales ou plus locales - qui reconnaissent nos capacités multiformat, notre dimension géographique et linguistique inégalée, notamment sur des formats non scénarisés particulièrement appréciés dans le contexte macroéconomique actuel.

Notre activité de paris sportifs et de jeux en ligne a bénéficié de l'augmentation du nombre de Joueurs Actifs Uniques fidélisés durant la Coupe du monde 2022, se traduisant par une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires.

Les chiffres au T2 2022 ont été ajustés des frais de holding for -2,4 m€ afin de permettre la comparaison avec le T1 2023.

ÉVÉNEMENTS CLÉS DU PREMIER TRIMESTRE 2023 ET AU-DELA

A Fabrica : une acquisition complémentaire au Brésil

FL Entertainment a démontré sa capacité à mettre en œuvre et à créer de la valeur grâce à des investissements stratégiques et des acquisitions ciblées permettant au Groupe d'élargir son offre et renforcer son leadership sur des marchés internationaux en croissance et offrant des opportunités de consolidation.

Dans ce contexte, Banijay a acquis une participation majoritaire au sein du grand studio brésilien A Fábrica, basé à Rio de Janeiro. Le studio est à l'origine de nombreuses séries et films populaires du pays, ses contenus étant diffusés actuellement sur des réseaux et des plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video, Turner, HBO Max, Globo, Globoplay, Canal GNT et Multishow.

Refinancement réussi du Term Loan B de Banijay, initialement dû en mars 2025

Le 6 avril 2023, Banijay a finalisé avec succès le refinancement de ses deux facilités de crédit (« Term Loan B ») en euros et en dollars américains pour un montant équivalent d'environ 875 m€ (dont une tranche de 453 m€ et une tranche de 460 m$). Ce refinancement permet de rallonger de trois ans les échéances des prêts jusqu'en mars 2028. La transaction a été sursouscrite deux fois et placée auprès de prêteurs institutionnels de premier plan.

Banijay a levé de nouveaux financements TLB en euros et en dollars américains pour renforcer son bilan et financer sa croissance future pour un montant total proche de 200 m€, répartis respectivement en deux tranches de 102 m€ et 110 m$.

Ces Term Loans B portent un intérêt flottant à EURIBOR +450 pb pour la tranche libellée en euros, et

SOFR +375 pb pour la tranche libellée en dollars américains, les deux bénéficiant des couvertures existantes jusqu'en mars 2025. Les montants supplémentaires levés et les échéances prolongées seront également couverts contre le risque de taux d'intérêt variables.

Au total, Banijay a ainsi refinancé et levé un montant de près de 1 100 m€. Parallèlement, Banijay a prorogé de trois ans l'échéance de son crédit revolving de 170 m€ jusqu'en septembre 2027 à EURIBOR +3,75 %4.

4 Euribor + 3,75 % pour la devise de référence et SOFR / SONIA + 4,00 % (USD/GBP)

4