Le britannique John Lewis réduit ses pertes mais l'inflation pèse sur les perspectives

Sharon White, ancienne responsable du Trésor et du contrôle des télécommunications, qui préside aujourd'hui le partenariat John Lewis détenu par les employés, a déclaré que l'invasion de l'Ukraine par la Russie avait aggravé un contexte inflationniste déjà difficile.

"Il est clair qu'elle renforce l'inflation d'une manière probablement plus permanente et plus systémique", a-t-elle déclaré aux journalistes.

Le partenariat, qui gère les grands magasins John Lewis et les supermarchés Waitrose, s'attaquera à la crise du coût de la vie pour ses clients en redoublant d'efforts pour être "les marques de référence en matière de service, de qualité, de durabilité" tout en "réfléchissant de plus en plus à la proposition de valeur", a-t-elle déclaré.

Toutefois, le groupe, vieux de 158 ans, a déclaré avoir augmenté certains prix cette année.

Le partenariat a été durement touché par la pandémie de COVID-19, mais il est désormais en mode de récupération. Il a enregistré une perte avant impôts de 26 millions de livres (34,3 millions de dollars) au cours de l'exercice clos le 29 janvier, contre une perte de 517 millions de livres en 2020-21.

Le bénéfice avant éléments exceptionnels a augmenté de 38 % pour atteindre 181 millions de livres et une prime de 3 % sera versée à ses 80 000 employés, que l'entreprise appelle "partenaires". Les primes sont équivalentes à une semaine et demie de salaire et totalisent 46 millions de livres.

White en est à la deuxième année d'un plan de redressement de cinq ans. Elle a fermé des magasins et supprimé des emplois, mais elle investit 1 milliard de livres dans ses activités en ligne et dans l'amélioration de ses magasins, en recherchant davantage de partenariats et en se diversifiant de manière à ce que 40 % des bénéfices proviennent de l'extérieur de la vente au détail d'ici 2030.

Elle cherche à réaliser des économies de 300 millions de livres par an d'ici 2022 et vise un bénéfice annuel de 400 millions de livres d'ici la cinquième année.

Le groupe a réduit ses coûts de 170 millions de livres au cours de son exercice 2021-22.

Les ventes totales du partenariat ont augmenté de 1% à 12,5 milliards de livres, John Lewis ayant augmenté ses ventes de 4% à 4,93 milliards de livres, Waitrose ayant baissé de 1% à 7,54 milliards de livres.

"Le redressement, la transformation du partenariat, est tout à fait sur la bonne voie", a déclaré White.

Des charges exceptionnelles de 161 millions de livres ont été comptabilisées, principalement pour les coûts de restructuration, les coûts de sortie des baux immobiliers et une autre petite dépréciation de la valeur des magasins John Lewis.

Le partenariat s'est engagé à payer le Real Living Wage volontaire dans tout le pays et a fixé la révision salariale de cette année à 2%.

(1 $ = 0,7583 livre)