Flair Writing Industries Limited est une société basée en Inde. Elle fabrique et distribue des instruments d'écriture, notamment des stylos, des articles de papeterie et des calculatrices, et s'est également diversifiée dans la fabrication d'articles ménagers et de bouteilles en acier. La société vend ses produits sous ses principales marques, telles que Flair, Hauser, Pierre Cardin, ZOOX, FLAIR CREATIVE et FLAIR HOUSEWARE. Elle distribue également certains stylos des marques Reynolds et ZIG en Inde. Elle fournit également des produits de cadeaux d'entreprise personnalisés à ses clients professionnels. Sa gamme de produits comprend des stylos, notamment des stylos à bille, des stylos à plume, des stylos à gel, des stylos à roulettes, des stylos en plastique et des stylos en métal. Ses produits de papeterie comprennent des porte-mines, des surligneurs, des stylos correcteurs, des marqueurs, des crayons de gel et des calculatrices. Ses produits comprennent les stylos à bille Flair Writo-Meter, Sunny, Angular et Ezee-Click. Elle fabrique des stylos et d'autres produits dans 11 usines.