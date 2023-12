Flanigan's Enterprises, Inc. possède et exploite des restaurants et des magasins de vente d'alcool au détail. La société exerce ses activités dans deux secteurs : les magasins à forfait et les restaurants. L'exploitation des magasins à forfait consiste à vendre des boissons alcoolisées au détail et des articles connexes. La société exploite 30 unités, composées de restaurants, de magasins d'alcool à emporter, d'une combinaison restaurant/magasin d'alcool à emporter et d'un bar sportif, dont elle est soit propriétaire, soit détentrice d'un contrôle opérationnel et d'une propriété partielle ; et franchise cinq unités supplémentaires, composées de deux restaurants, dont un qu'elle exploite, et de trois combinaisons restaurant/magasin d'alcool à emporter. La société exploite ses magasins d'alcool à emporter et ses restaurants sous les marques de service Big Daddy's Liquors, Big Daddy's Wine & Liquors, Flanigan's Seafood Bar and Grill et Flanigan's. La société exploite également son bar sportif sous la marque de service, Brendan's Sports Pub.

Secteur Restaurants et bars