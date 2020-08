flatex AG : Techniquement solide 21/08/2020 | 09:09 achat En cours

Cours d'entrée : 42€ | Objectif : 48€ | Stop : 38€ | Potentiel : 14.29% La valeur flatex AG présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 48 €. Synthèse Flatex AG représente actuellement 5.61 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 31/03/2020 au cours de 26.40 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 30 EUR.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 42.5 EUR.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Sous-secteur Infrastructure et technologie financière Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FLATEX AG 69.80% 1 340 FIDELITY NATIONAL INFORMATI.. 1.55% 87 513 ADYEN N.V. 94.32% 50 930 WORLDLINE 15.38% 15 828 ONECONNECT FINANCIAL TECHNO.. 102.89% 7 936 SIMCORP A/S -0.26% 4 815 INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 24.94% 2 424 IRESS LIMITED -17.56% 1 469 LEONTEQ AG 10.38% 731 USA TECHNOLOGIES, INC. 7.57% 519 INTELLECT DESIGN ARENA LIMI.. 35.00% 330

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020

Données financières EUR USD CA 2020 224 M 265 M - Résultat net 2020 45,6 M 54,2 M - Tréso. nette 2020 86,7 M 103 M - PER 2020 22,6x Rendement 2020 - Capitalisation 1 132 M 1 340 M - VE / CA 2020 4,67x VE / CA 2021 3,46x Nbr Employés 532 Flottant 77,8% Prochain événement sur FLATEX AG 23/09/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats (estimation) Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 52,67 € Dernier Cours de Cloture 41,60 € Ecart / Objectif Haut 37,0% Ecart / Objectif Moyen 26,6% Ecart / Objectif Bas 15,4% Dirigeants Nom Titre Frank Niehage Chief Executive Officer Stefan Armbruster Managing Director Martin Korbmacher Chairman-Supervisory Board Muhamad Said Chahrour Chief Financial Officer Stephan Simmang Chief Technology Officer