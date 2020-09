FLATEX : Warburg Research toujours à l'achat

Données financières EUR USD CA 2020 223 M 264 M - Résultat net 2020 45,6 M 54,0 M - Tréso. nette 2020 69,6 M 82,3 M - PER 2020 22,0x Rendement 2020 - Capitalisation 1 101 M 1 308 M - VE / CA 2020 4,62x VE / CA 2021 3,35x Nbr Employés 544 Flottant 77,8% Graphique FLATEX AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique FLATEX AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 52,67 € Dernier Cours de Cloture 40,45 € Ecart / Objectif Haut 40,9% Ecart / Objectif Moyen 30,2% Ecart / Objectif Bas 18,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Frank Niehage Chief Executive Officer Stefan Armbruster Managing Director Martin Korbmacher Chairman-Supervisory Board Muhamad Said Chahrour Chief Financial Officer Stephan Simmang Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) FLATEX AG 65.10% 1 308 FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 4.87% 90 375 ADYEN N.V. 86.87% 49 127 WORLDLINE 19.18% 16 400 ONECONNECT FINANCIAL TECHNOLOGY CO., LTD. 92.52% 7 531 SIMCORP A/S 2.90% 4 931