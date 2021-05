flatexDEGIRO : dans la liste des 'midcaps' de Berenberg

Le courtier en ligne paneuropéen flatexDEGIRO figure parmi les sociétés sélectionnées dans la liste des 'mid-caps' favorites de Berenberg en Europe, selon une note publiée jeudi par la banque allemande.



'flatexDEGIRO, le broker sur Internet qui connaît la croissance la plus rapide d'Europe, dispose d'une attractivité intéressante pour consolider un marché européen encore largement sous-exploité', estime en effet Berenberg.



'En parallèle, sa forte croissance devrait soutenir l'amélioration des marges compte tenu de l'extensibilité de son modèle', poursuit la banque privée, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours rehaussé de 130 à 165 euros.



La liste des moyennes capitalisations préférées de Berenberg comprend également des titres comme Esker, Rubis ou Signify.



