Après la chute des affaires : Flatexdegiro ne s'attend guère à une reprise en 2023

FRANCFORT (dpa-AFX) - La guerre en Ukraine, l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt ont mis un terme brutal à la croissance fulgurante du courtier en ligne Flatexdegiro en 2022. Après une année record en 2021, les investisseurs ont négocié beaucoup moins de titres et le nombre de transactions a chuté de plus d'un quart. Aucune amélioration n'est en vue. "Il reste à voir quand exactement nous verrons une reprise de l'activité de trading des investisseurs privés", a déclaré le président du directoire Frank Niehage lors de la présentation des résultats annuels provisoires lundi après la clôture de la bourse de Francfort. Il estime que des progrès ont été réalisés dans le cadre du récent différend avec l'autorité de surveillance financière Bafin : l'entreprise a l'intention de remédier aux manquements reprochés avant la fin de l'année.

Sur le marché financier, les nouvelles ont été bien accueillies : Après que l'action Flatexdegiro ait déjà gagné plus de quatre pour cent et demi lundi à la clôture de la bourse, elle a encore progressé de huit pour cent à 7,99 euros dans les échanges après bourse sur la plateforme Tradegate. Depuis le record de près de 30 euros atteint en juillet 2021, le titre coté au SDax avait connu une longue baisse.

La crise de Corona avait pourtant permis au courtier en ligne de connaître un essor sans précédent. De plus en plus de clients négociaient des titres sur les plateformes de Flatexdegiro. En 2021, le nombre de transactions a bondi de plus d'un cinquième pour atteindre 91 millions. Mais avec la guerre d'agression russe en Ukraine, l'inflation galopante dans de nombreux pays et l'augmentation des taux d'intérêt directeurs par les grandes banques centrales, l'activité s'est effondrée.

Au cours de l'année écoulée, le nombre de comptes clients chez Flatexdegiro a certes encore augmenté d'environ 16% en termes nets pour atteindre environ 2,4 millions. Mais le nombre de transactions a diminué de plus de 26% par rapport à l'année précédente pour atteindre 67 millions. Le chiffre d'affaires a baissé de 2,5 pour cent à 407 millions d'euros et le bénéfice d'exploitation corrigé des postes spéciaux (Ebitda) a chuté de 18 pour cent à 145 millions d'euros. Flatexdegiro a tout de même fait mieux que ce qui était prévu début décembre.

Le conseil d'administration avait alors sensiblement revu à la baisse ses prévisions annuelles. En fin de compte, la marge d'exploitation ajustée (Ebitda) a certes diminué par rapport à l'année précédente, passant de 42,4 à 39,3 pour cent, mais elle était nettement supérieure aux prévisions annuelles réduites de 37 pour cent.

Au final, Flatexdegiro a gagné un peu plus de 106 millions d'euros, soit plus du double de l'année précédente. La raison de cette augmentation n'est toutefois pas très positive : le cours de l'action ayant fortement baissé l'année dernière, l'entreprise a dû dissoudre des provisions pour les rémunérations en actions de ses employés. Cela a fait grimper le bénéfice. Sans ces effets exceptionnels, le bénéfice aurait baissé d'environ 19% pour atteindre près de 79 millions d'euros.

Niehage ne s'est pas risqué à prédire quand les activités de négoce d'actions reprendraient et a renvoyé aux banques centrales des États-Unis et de la zone euro : "Cela est trop conditionné par la situation géopolitique ainsi que par les hausses de taux attendues de la Fed et de la BCE". Toujours est-il que les taux d'intérêt élevés profitent au courtier en ligne à un autre niveau. Ainsi, les dépôts des clients sur les comptes du groupe ont augmenté de 15% l'année dernière pour atteindre 3,2 milliards d'euros, ce qui profite également à Flatexdegiro. En 2023, Niehage espère également que l'augmentation des revenus d'intérêts contribuera positivement au bénéfice d'exploitation.

Il estime que l'activité de trading des clients devrait se maintenir cette année au niveau des trois derniers trimestres. Néanmoins, il souhaite augmenter le nombre de clients nettement une fois et demie à deux fois plus que la concurrence. En outre, il y a un potentiel pour augmenter légèrement le chiffre d'affaires sur une base ajustée et atteindre une marge opérationnelle supérieure à 40%. Pour y parvenir, Flatexdegiro veut également économiser sur les dépenses de marketing.

Toutefois, le courtier en ligne doit encore résoudre d'autres problèmes. Après que l'autorité allemande de surveillance financière Bafin a soumis Flatexdegiro à un contrôle spécial et constaté à l'automne des lacunes dans l'organisation et la gestion de l'entreprise, une procédure d'infraction administrative pour des infractions commises en 2020 et 2021 a certes été clôturée. Pour cela, l'entreprise a maintenant dû payer une amende d'un peu plus d'un million d'euros.

En outre, le Bafin avait également augmenté les exigences de fonds propres en raison des manquements. Dans son communiqué, l'entreprise fait maintenant référence aux crédits sur titres émis par sa division Degiro. Dans ce cas, les stratégies de réduction des risques ne sont temporairement pas applicables en raison de "faiblesses procédurales". L'entreprise "travaille d'arrache-pied" pour remédier à ces lacunes. La mise en œuvre réussie des mesures nécessaires devrait être atteinte avant la fin de l'année 2023, a-t-on précisé.

L'élargissement du conseil d'administration a déjà eu lieu. Le président du directoire, Frank Niehage, est assisté de l'ancien directeur financier, Muhamad Said Chahrour, en tant qu'adjoint et directeur des opérations quotidiennes (COO). Benon Janosm est désormais responsable des finances et Stephan Simmang occupe le deuxième poste de directeur technologique (CTO)./stw/bek/he