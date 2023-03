FlatexDEGIRO : +15% de comptes clients en un an

flatexDEGIRO annonce avoir enregistré 36 000 nouveaux comptes clients en février, portant sa base de clients totale à 2,47 millions, soit une hausse de 15% par rapport à février 2022.



A la fin du mois de février, le courtier en ligne disposait de 44 milliards d'euros d'actifs (soit +10% en un an) dont 40,5 milliards sous forme de titres et 3,5 milliards sous forme de dépôts en numéraire.



flatexDEGIRO précise que ses clients ont effectué quelque 5,2 millions de transactions au cours du mois de février, un chiffre en recul de 19% par rapport à février 2022.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.