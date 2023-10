FlatexDEGIRO : nette hausse d'activité au 3e trimestre

flatexDEGIRO publie un chiffre d'affaires ajusté de 100 ME au titre du 3e trimestre (+29% par rapport à la même période un an plus tôt), tandis que l'EBITDA ajusté s'établit à 41,2 ME (+70%).



Le nombre de clients atteint 2,63 millions, en hausse de 11,6%. En revanche, les créations brutes de comptes ont ralenti, passant de 93 800 à 77 400 (soit -17,4%).



Sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ajusté ressort à 290,5 millions d'euros, en hausse de 3,4% par rapport à la même période en 2022.



Dans ce contexte, Frank Niehage, directeur général de flatexDEGIRO, estime que malgré un environnement de marché difficile à l'échelle de l'industrie, la société a réalisé son trimestre le plus rentable depuis deux ans et demi.



'Nous avons automatisé des processus clés, réduit les actifs pondérés à risque et disposons désormais d'un excédent de capital réglementaire de plus de 100 millions d'euros. Nous avons clairement l'intention d'utiliser cette position de force pour renforcer davantage notre avantage concurrentiel et créer une valeur significative pour les actionnaires', a-t-il ajouté.



