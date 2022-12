FlatexDegiro veut mettre en uvre les principales exigences du BaFin en 2023

(Reuters) Le courtier en ligne FlatexDegiro a l'intention de mettre en œuvre les principales exigences de l'autorité de régulation financière BaFin au cours de l'année à venir.

Les exigences, parfois complexes, devraient être traitées d'ici la fin de l'année 2023, a déclaré le directeur financier Muhamad Said Chahrour lors d'une conférence d'analystes lundi. Nous prenons les exigences de la BaFin très au sérieux, a-t-il ajouté.

L'autorité de surveillance financière a effectué un contrôle spécial de FlatexDegiro et, selon l'entreprise qui a connu une croissance rapide ces dernières années, a constaté des lacunes "dans certaines pratiques commerciales et dans la gestion de l'entreprise". Le courtier en ligne souhaite remédier à ces manquements. Pour ce faire, FlatexDegiro réorganise entre autres la gestion des risques et le conseil d'administration. En fin de semaine dernière, la société avait également revu à la baisse ses objectifs pour 2022. En bourse, l'action s'est effondrée en début de semaine.