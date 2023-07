FRANCFORT (dpa-AFX) - Le courtier en ligne Flatexdegiro mise sur une amélioration de ses activités au cours du second semestre. On peut s'attendre à une nouvelle amélioration sensible de la marge au deuxième semestre, a annoncé l'entreprise lundi après-demain à Francfort, en présentant des chiffres semestriels provisoires. Le management autour du chef Frank Niehage a confirmé ses prévisions annuelles. Selon celles-ci, la marge corrigée du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) devrait se situer à plus de 40 pour cent pour l'ensemble de l'année. Au deuxième trimestre, elle était de 37,4 %. L'action cotée au SDax a progressé d'un bon demi pour cent sur la plateforme de négoce Tradegate par rapport au cours de clôture Xetra.

Au deuxième trimestre, le courtier en ligne a fortement profité de la hausse des taux d'intérêt. Les produits d'intérêts ont augmenté de près de 88 pour cent. Les recettes des opérations quotidiennes (par rapport au chiffre d'affaires) ont grimpé de 7,8 pour cent pour atteindre 90,8 millions d'euros. Il en va de même pour le nombre de nouveaux comptes clients, qui s'élevait à 2,56 millions d'euros fin juin. A la fin du premier trimestre, il était de 2,5 millions. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (ber Ebitda) a atteint 33,9 millions d'euros au deuxième trimestre, soit une augmentation de plus de 24 pour cent. L'entreprise ne tient pas compte des effets liés aux provisions pour les rémunérations en actions.