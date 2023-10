FRANCFORT (dpa-AFX) - Après un effondrement de ses activités l'an dernier, le courtier en ligne Flatexdegiro a de nouveau enregistré une nette progression cet été. Dans un environnement difficile, Flatexdegiro a réalisé son trimestre le plus rentable depuis l'engouement d'il y a deux ans et demi, a déclaré le président du directoire Frank Niehage lors de la présentation des chiffres provisoires mardi soir à Francfort. Au troisième trimestre, l'entreprise a certes réalisé cinq pour cent de transactions en moins qu'un an auparavant. Mais grâce à l'augmentation des intérêts et des commissions par transaction, le chiffre d'affaires ajusté a bondi de 29 pour cent pour atteindre 101 millions d'euros. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda ajusté) a même augmenté de 70 pour cent pour atteindre environ 41 millions d'euros.

Dans la foulée, la marge opérationnelle correspondante (marge Ebitda ajustée) est passée de 30,8 à 40,6 pour cent. Pour le quatrième trimestre, la direction a prévu une nouvelle hausse. Pour l'ensemble de l'année, Flatexdegiro vise jusqu'à présent un chiffre d'affaires ajusté d'environ 380 millions d'euros et une marge opérationnelle ajustée de plus de 40 pour cent. Pour les ratios ajustés, l'entreprise exclut les effets des rémunérations à base d'actions pour ses collaborateurs, pour lesquelles elle doit constituer des provisions ou les annuler en fonction de l'évolution du cours de l'action./stw/jha/