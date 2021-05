flatexDEGIRO AG : de nouveaux objectifs explosifs

Pour atteindre ses objectifs, l'entreprise doit attirer un million de clients par an. Ces objectifs sont nettement plus ambitieux que les précédents, puisque le curseur avait été mis à 3 millions de clients en 2025, pour 100 millions de transactions. "Nous vivons une nouvelle phase d'hypercroissance dans le courtage en ligne", s'est réjoui le directeur général Frank Niehage. "Nous pensons que notre marché cible va quadrupler et ajouter environ 75 millions de nouveaux clients potentiels au cours des prochaines années", a-t-il ajouté.

Flatexdegiro accueille actuellement 3000 clients par jour, selon ses déclarations.