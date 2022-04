flatexDEGIRO : hausse séquentielle de 14,2% du CA trimestriel

flatexDEGIRO publie ce soir un chiffre d'affaires de 118,1 ME au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 14,2% par rapport au 4e trimestre 2021.



L'EBITDA ajusté s'établit à 54,5 ME contre 31 ME au 4e trimestre 2021, soit une hausse séquentielle de 75,8%.



flatexDEGIRO annonce par ailleurs compter 185 000 nouveaux clients au 1er trimestre 2022 (141 000 nouveaux clients enregistrés lors du précédent trimestre, soit une hausse de 31% du nombre de nouveaux clients).



Cela contribue à la hausse de 10,6% du nombre de transactions trimestrielles : flatexDEGIRO a enregistré 21,9 millions de transactions au 1er trimestre 2022 contre 19,8 millions au 4e trimestre 2021.



La société compte désormais 2,21 millions de comptes clients, soit une hausse de 7% par rapport aux 2,06 millions de comptes enregistrés fin décembre.



Pour 2022, flatexDEGIRO espère compter entre 640 et 840 000 nouveaux clients et atteindre entre 95 et 115 millions de transactions.



