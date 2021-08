flatexDEGIRO : le nominal de l'action divisé par quatre

Le courtier en ligne allemand flatexDeGiro a annoncé lundi qu'il allait procéder à une division par quatre de la valeur nominale de son action.



Le broker sur Internet indique dans un communiqué que l'opération sera réalisée le 2 septembre et qu'elle se traduira par l'octroi de trois nouvelles actions pour un titre détenu.



Cette décision entraînera une multiplication par quatre du nombre d'actions composant le capital du groupe.



flatexDeGiro justifie sa décision par l'envolée de son cours de Bourse, qui a été multiplié par plus de trois au cours des deux dernières années.



Cette opération est censée rendre l'action plus accessible aux investisseurs, notamment pour les particuliers, et permettre d'accroître la liquidité du titre, fait valoir le groupe.



A la Bourse de Francfort, l'action flatex progresse actuellement de 1,7% à 88,7 euros. A ce niveau de cours, le titre coterait autour de 22,2 à partir de jeudi.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.