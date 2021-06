flatexDEGIRO : prévoit un split des actions au 3e trimestre

flatexDEGIRO fait savoir que son Assemblée générale annuelle a approuvé aujourd'hui tous les points à l'ordre du jour à une large majorité, notamment la réélection de trois membres du conseil de surveillance.



Par conséquent, 'flatexDEGIRO est dans une position qui va lui permettre de continuer sa croissance avec succès en s'appuyant sur l'équipe expérimentée et bien établie du conseil de surveillance', assure la société.



De plus, afin d'augmenter la liquidité de l'action flatexDEGIRO et toucher davantage d'investisseurs, l'Assemblée générale a approuvé la proposition du conseil d'administration et du conseil de surveillance d'opérer un split des actions de l'ordre de 1 pour 4. La mise en oeuvre de cette opération est prévue au courant du 3e trimestre, précise la société.





