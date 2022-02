flatexDEGIRO : présente des résultats record en 2021

flatexDEGIRO annonce 'des résultats financiers record en 2021', ainsi qu'une solide performance au 4e trimestre.

Le chiffre d'affaires annuel de la société a ainsi progressé de 60% entre 2020 et 2021, à 418 ME. Dans le même temps, l'EBITDA ajusté a gagné 55%, s'établissant à 177 ME.



Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 17%, à 103 ME.



Fin 2021, le nombre de comptes clients flatexDEGIRO s'élevait à 2,06 millions, en augmentation de 55% par rapport aux 1,33million de comptes clients enregistrés l'année précédente.



Pour 2022, la direction vise à accélérer encore la croissance de l'entreprise 'en augmentant considérablement le chiffre d'affaires et son EBITDA', en s'appuyant notamment sur une structure de prix optimisée et sur l'application de trading récemment lancée, 'Next 3.0.'.



