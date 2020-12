flatexDEGIRO : va intégrer l'indice SDAX en Allemagne

flatexDEGIRO va intégrer l'indice SDAX avant Noël, a annoncé hier l'opérateur de l'indice, Deutsche Boerse.



Le fournisseur d'indices Qontigo a déclaré que flatexDEGIRO remplacerait le fournisseur d'automobiles Leoni le 21 décembre sur la base de la règle dite de 'sortie rapide', qui se produit lorsqu'une entreprise ne possède plus la capitalisation boursière ou la liquidité nécessaire pour rester dans un indice.



La capitalisation boursière de flatexDEGIRO a plus que doublé cette année et s'élève désormais à plus de 1,5 milliard d'euros.



flatexDEGIRO a récemment lancé une nouvelle application mobile en Allemagne, basée sur des processus simplifiés et intuitifs ainsi qu'un langage clair, dans le but d'élargir son marché cible.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.