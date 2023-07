Netting Manager permet d'optimiser les transactions financières interentreprises, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité et la gestion des flux de trésorerie

Corpay1, une marque de FLEETCOR® (NYSE : FLT) et leader mondial des paiements commerciaux, a le plaisir d'annoncer que le département transfrontalier de Corpay a lancé Netting Manager, une solution complète qui modernise et automatise le processus de règlement des factures internes pour les entreprises ayant des filiales dans le monde entier.

Netting Manager permet aux entreprises d'opérer en toute transparence dans le monde entier en simplifiant le processus de compensation entre sociétés - une pratique financière utilisée par les sociétés multinationales pour consolider les transactions dans différentes devises. Il s'agit de compenser les obligations mutuelles entre les filiales et de centraliser les flux de paiement. Cela permet non seulement de réduire le nombre de paiements multiples, mais aussi de simplifier le processus de rapprochement, ce qui se traduit par des économies de temps et d'argent pour les entreprises. En outre, cette solution peut contribuer à créer une visibilité sur les risques de change consolidés, ce qui rend plus facile et moins coûteuse la réduction de l'exposition au risque de change au niveau de la société mère.

« Sa simplicité, voilà ce qui est formidable. Nous avons développé Netting Manager avec l'intention qu'il soit facile à utiliser », a déclaré Jim Kessler, vice-président de l'analyse du risque de change chez Corpay Transfrontalier. « De nombreuses solutions de compensation actuellement disponibles sur le marché sont complexes et nécessitent une formation approfondie, ce qui entraîne des coûts plus élevés et constitue un obstacle pour les petites entreprises disposant de moins de ressources. La conception modernisée et facile à utiliser de Netting Manager permet aux entreprises multinationales de toutes tailles de mettre en place le système en quelques jours, alors que d'autres systèmes existants peuvent prendre des mois à mettre en place ».

Netting Manager vise à rendre la compensation entre sociétés accessible à un plus grand nombre d'entreprises en offrant une solution peu coûteuse, intuitive et facile à intégrer à de nombreux systèmes comptables de base. Voici les principaux avantages de cette solution :

Réduction des coûts de paiement en raison de la diminution du nombre de paiements

en raison de la diminution du nombre de paiements Réduction du nombre de banques utilisées, entraînant une réduction des marges

Les opérations de change sont centralisées et agrégées, ce qui permet d'effectuer des transactions plus importantes et de réduire les coûts de transaction

Des procédures de paiement simplifiées qui permettent de structurer et d'améliorer la visibilité des règlements interentreprises dans l'ensemble de l'organisation

« Nous sommes très heureux du lancement de Netting Manager et de l'élargissement de notre offre dans le domaine des solutions de trésorerie d'entreprise », a déclaré Mark Frey, président de Corpay Solutions Transfrontalières. « Nous sommes fiers d'aider les entreprises de toutes tailles à naviguer dans le processus de compensation entre sociétés et nous nous réjouissons de continuer à développer des solutions dans ce domaine ».

La solution complète de compensation permet d'accéder à plusieurs rapports détaillés, notamment les rapports sur le financement, les rapports sur les participants, les rapports sur le règlement et les rapports sur les économies estimées. Les clients de Corpay n'ont rien à débourser pour utiliser la solution ou pour générer des rapports, et la solution peut être utilisée dans tous les pays qui autorisent la compensation.

Pour plus d'informations sur Netting Manager et les avantages que cette solution peut offrir, veuillez consulter le site : https://www.corpay.com/cross-border/currency-risk-management/intercompany-netting

À propos de Corpay

Corpay est un leader mondial dans le domaine des paiements aux entreprises, aidant les entreprises de toutes tailles à mieux suivre, gérer et payer leurs dépenses. Corpay propose à ses clients une gamme complète de solutions de paiement en ligne, notamment le paiement de factures, l'automatisation des comptes fournisseurs, les paiements transfrontaliers, la gestion du risque de change et les programmes de cartes commerciales. Corpay fait partie du portefeuille de marques FLEETCOR (NYSE : FLT). Pour plus de détails, rendez-vous sur le site www.corpay.com.

1"Corpay” (une marque de Fleetcor (NYSE : FLT)) fait principalement référence au département transfrontalier de Corpay https://www.corpay.com/cross-border ; une liste complète des sociétés qui font partie de la marque Corpay est disponible à l'adresse suivante : https://www.corpay.com/compliance.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230725643862/fr/