FLEETCOR® acquiert Plugsurfing, un important fournisseur européen de solutions pour véhicules électriques

FLEETCOR Technologies, Inc. (NYSE: FLT), l’une des principales sociétés mondiales de paiements d’entreprises, a annoncé ce jour avoir acquis Plugsurfing, un important fournisseur européen de logiciels et de réseaux pour véhicules électriques (VE) destinés aux équipementiers automobiles, aux opérateurs de bornes de recharge et aux flottes de véhicules.

«Cette acquisition démontre l’engagement de FLEETCOR®à développer des solutions VE haut de gamme pour nos milliers de clients de flottes commerciales, notamment un accès aux capacités européennes d’itinérance VE et aux applications logicielles pour conducteurs et gestionnaires de flotte, a déclaré Tom Rowlands, directeur général EV monde, FLEETCOR. De plus, Plugsurfing nous permet de cibler de nouveaux segments de clientèle en fournissant aux opérateurs de bornes de recharge un logiciel de gestion de leurs infrastructures de recharge et, aux équipementiers, une solution VE en marque blanche. Nous sommes ravis d’accueillir Plugsurfing au sein de la famille FLEETCOR.»

Plugsurfing a développé en Europe un réseau exclusif de recharge de véhicules électriques comptant plus de 300 000 bornes de recharge, soit près de 80% de toutes les bornes de recharge d’Europe. L’application Plugsurfing donne accès à des informations tarifaires complètes et facilite le paiement de la recharge des véhicules électriques. Essentiel pour les conducteurs de véhicules électriques, cet outil est disponible directement et sous forme de solution clé en main en marque blanche pour les équipementiers de véhicules électriques qui les distribuent ensuite à leurs clients.

En outre, Plugsurfing fournit également aux opérateurs de bornes de recharge une API, un logiciel d’exploitation basé sur le cloud assurant l’efficacité et l’efficience du fonctionnement de leur matériel informatique, ainsi que de la gestion des paiements et de la facturation.

Plugsurfing, qui a traité environ 20 millions de sessions de recharge depuis sa fondation en 2012, est à l’avant-garde de la consolidation et de la simplification de l’écosystème européen des véhicules électriques.

«Nous sommes ravis de donner un coup de pouce à l’avenir des VE en Europe via notre rachat par FLEETCOR. Grâce au réseau de distribution et aux ressources de FLEETCOR, nous allons faire évoluer notre plateforme Plugsurfing pour mieux servir les clients existants et futurs sur leur itinéraire VE qui continuera d’évoluer au fil du temps. Nous sommes enthousiasmés à l’idée de contribuer à bâtir un avenir brillant pour les véhicules électriques», a déclaré Tatu Kulla, PDG de Plugsurfing.

À propos de FLEETCOR®

FLEETCOR Technologies (NYSE: FLT) est un leader mondial des paiements d’entreprise qui aide les organisations à dépenser moins en fournissant des solutions innovantes qui facilitent et contrôlent les opérations d’achat et de paiement liés aux dépenses. Le portefeuille de marques de FLEETCOR automatise, sécurise, numérise et gère les transactions de paiement pour le compte d’entreprises dans une centaine de pays d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Europe et d’Asie-Pacifique. Pour plus d’informations, visiter le site www.FLEETCOR.com.

À propos de Plugsurfing

Plugsurfing réunit l’ensemble de l’écosystème de recharge des véhicules (conducteurs, opérateurs de bornes de recharge et constructeurs automobiles) sur une seule plateforme. Plus d’un million de conducteurs connectés à notre plateforme bénéficient d’un réseau de 300 000 bornes de recharge à travers l’Europe et de la solide expérience qui sous-tend notre application et nos solutions conçues pour nos partenaires. Notre logiciel cloud back-end aide les opérateurs de bornes de recharge à tout gérer, des réglementations spécifiques à chaque pays à la fourniture de diverses options de paiement pour les clients. Les constructeurs automobiles bénéficient de solutions en marque blanche et de solutions intégrées plus profondément à leurs propres technologies. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.plugsurfing.com.

