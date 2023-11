La société de paiement Fleetcor Technologies a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année, sur fond d'économie incertaine et de coûts liés à sa récente acquisition et à sa cession.

La société s'attend désormais à ce que le bénéfice ajusté pour 2023 se situe entre 16,82 et 17,12 dollars par action, contre une fourchette de 17,09 et 17,35 dollars par action dans ses prévisions antérieures.

"Nos prévisions pour le reste de l'année ont été mises à jour pour refléter nos perspectives macroéconomiques actualisées pour le reste de l'année, ainsi que notre récente acquisition et cession", a déclaré le directeur financier Tom Panther dans un communiqué.

Le segment des flottes de la société, le plus important en termes de chiffre d'affaires, permet aux gouvernements et aux entités commerciales qui exploitent des flottes de véhicules de suivre et de gérer les paiements pour le carburant.

Le bénéfice net ajusté par action de Fleetcor a augmenté pour atteindre 4,49 dollars au troisième trimestre, contre 4,24 dollars un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 9 % pour atteindre 970,9 millions de dollars au cours des trois mois se terminant le 30 septembre.

Les actions de la société sont restées à peu près stables dans les échanges prolongés après la publication des résultats. (Reportage de Manya Saini et Niket Nishant à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar)