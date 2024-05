FleetPartners Group Limited est un fournisseur de services de location de véhicules, de gestion de flotte, de véhicules commerciaux lourds, de conditionnement salarial et de location par novation, opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ses segments comprennent Australia Commercial, Novated et New Zealand Commercial. Le segment Australia Commercial est spécialisé dans la location et la gestion de flottes. Il opère sous les noms commerciaux de FleetPlus et FleetPartners. Le segment Novated est spécialisé dans la location avec option d'achat et le conditionnement des salaires. Il opère en Australie sous les noms commerciaux de FleetPlus et FleetPartners. Le segment New Zealand Commercial est spécialisé dans la location et la gestion de flottes. Il opère sous le nom commercial de FleetPartners. Ses produits comprennent une gamme complète de services de flotte automobile, notamment l'acquisition de véhicules, la location, la gestion de flotte en cours de vie et la recommercialisation de véhicules. Ses services de flotte comprennent une plateforme de gestion de flotte, la gestion du carburant, le marquage des véhicules et la gestion des accidents.

Secteur Services financiers aux entreprises