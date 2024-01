FleetPartners Group Limited, anciennement Eclipx Group Limited, est un fournisseur de services de location de véhicules, de gestion de flotte, de véhicules commerciaux lourds, de conditionnement des salaires et de location avec novation, opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les produits et services de la société comprennent des solutions de location, des services de flotte, des services aux conducteurs, des partenariats d'introduction, des accessoires pour véhicules et un programme d'avantages pour les employés. Ses services de flotte comprennent une plateforme de gestion de flotte, la gestion du carburant, le marquage des véhicules, la gestion des accidents, la formation des conducteurs, la gestion de la Fringe Benefits Tax (FBT), la gestion des infractions, la gestion des immatriculations, les véhicules de secours, la gestion des dépannages routiers, la réservation de véhicules en pool, la télématique, la gestion des péages et l'achat de véhicules. La société permet aux entreprises de toutes tailles d'accéder à des fonds, d'acquérir, de mettre en service et de gérer leurs véhicules d'entreprise. La marque de l'entreprise comprend FleetPartners, FleetPlus et FleetChoice.

Secteur Services financiers aux entreprises