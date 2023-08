Fletcher Building Limited s'occupe principalement de la fabrication et de la distribution de matériaux de construction, et de la construction résidentielle et commerciale. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Produits de construction, Distribution, Béton, Résidentiel et Développement, Construction et Australie. Le segment des produits de construction est un fabricant, un distributeur et un négociant de produits de construction utilisés sur les marchés commerciaux et résidentiels. Le segment Distribution consiste en des entreprises de distribution de produits de construction, de plomberie et de pipelines en Nouvelle-Zélande. Le segment Béton consiste en la production de ciment et de béton. Le segment Résidentiel et Développement comprend la construction et la vente de maisons résidentielles en Nouvelle-Zélande et le développement et la vente de terrains commerciaux et résidentiels en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le segment Construction est un constructeur et un mainteneur de bâtiments commerciaux et d'infrastructures en Nouvelle-Zélande et dans le Pacifique Sud. Le segment Australie fabrique et distribue des matériaux de construction.

Secteur Fournitures de construction et installation