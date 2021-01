Fleury Michon : le chiffre d'affaires recule de 3,5% en 2020

Fleury Michon a enregistré un chiffre d'affaires 2020 de 735,4ME, soit -1,6% par rapport à l'exercice précédent, et -3,5% à périmètre constant.



Cette diminution s'explique par l'important ralentissement des activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas, partiellement compensé par la hausse des volumes sur l'activité GMS, indique le groupe.



Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 176,6 ME, soit -11,5% par rapport à l'exercice précédent.



Le résultat net du Groupe sera fortement dégradé notamment par les éléments de perte de valeur liés aux difficultés prolongées du secteur du catering aérien, annonce Fleury Michon.



