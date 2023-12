Temps réel Euronext Paris Autres places de cotation Temps réel 11:53:41 06/12/2023 Varia. 5j. Varia. 1 janv. 20,3 EUR +0,50 % +1,00 % +10,93 % 13/09 Fleury Michon : le résultat opérationnel courant repasse dans le vert AO 13/09 Apple déprime, le pétrole flambe et l'inflation revient Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Communiqué officiel de FLEURY MICHON FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 11 2023 Le 06 décembre 2023 à 16:02 Partager



AMF2017! Formulaire type de déclaration des programmes de rachats Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation SIREN : 572058329 Dénomination sociale de l'émetteur : FLEURY MICHON LEI : 96950009EM1D72NGCV27 Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) ACTION Date de début du programme TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES Opérations du mois de : novembre I. INFORMATIONS CUMULEES Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 214081 / 4,88 % Solde au [date], date de la dernière déclaration : 212,325 Nombre de titres achetés dans le mois : 3 618 Nombre de titres vendus dans le mois : 1 862 Nombre de titres transférés (1) dans le mois 0 Nombre de titres annulés dans le mois : 0 Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois 0 (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…



II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant Date de transaction jj/mm/aaaa Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert (2) Nombre de titres (3) Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction (4) Montant Commentaires (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas 01/11/2023 CIC A 138 15 19.79 2 730.90 01/11/2023 CIC V 104 104 19.85 2 064.20 02/11/2023 CIC A 152 68 19.70 2 994.45 02/11/2023 CIC V 44 44 19.75 869.00 03/11/2023 CIC A 143 1 19.85 2 838.35 03/11/2023 CIC V 114 114 19.77 2 254.00 06/11/2023 CIC A 31 1 19.85 615.35 06/11/2023 CIC V 1 1 19.85 19.85 07/11/2023 CIC A 48 1 19.85 952.80 07/11/2023 CIC V 1 1 19.85 19.85 08/11/2023 CIC A 283 191 19.80 5 603.40 08/11/2023 CIC V 1 1 19.80 19.80 09/11/2023 CIC A 84 1 19.80 1 663.20 09/11/2023 CIC V 11 11 19.85 218.30 10/11/2023 CIC A 184 1 19.85 3 652.70 10/11/2023 CIC V 284 284 19.89 5 647.50 13/11/2023 CIC A 98 98 20.69 2 027.90 13/11/2023 CIC V 322 322 20.28 6 530.60 14/11/2023 CIC A 61 61 20.70 1 262.80 14/11/2023 CIC V 1 1 20.80 20.80 15/11/2023 CIC A 62 62 20.70 1 283.40 15/11/2023 CIC V 1 1 20.70 20.70 16/11/2023 CIC A 62 62 20.70 1 283.50 16/11/2023 CIC V 1 1 20.80 20.80 17/11/2023 CIC A 66 66 20.63 1 361.50 17/11/2023 CIC V 48 48 20.80 998.30 20/11/2023 CIC A 1 1 20.80 20.80 20/11/2023 CIC V 1 1 20.80 20.80 21/11/2023 CIC A 229 82 20.76 4 755.00 21/11/2023 CIC V 1 1 20.70 20.70 22/11/2023 CIC A 251 152 20.77 5 212.80 22/11/2023 CIC V 73 73 20.80 1 518.40 23/11/2023 CIC A 362 236 20.68 7 487.80 23/11/2023 CIC V 185 185 20.71 3 830.80 24/11/2023 CIC A 71 71 20.80 1 476.80 24/11/2023 CIC V 1 1 20.80 20.80 27/11/2023 CIC A 874 744 20.25 17 696.70 27/11/2023 CIC V 345 345 19.75 6 815.35 28/11/2023 CIC A 142 13 20.02 2 842.40 28/11/2023 CIC V 163 163 20.17 3 287.00 29/11/2023 CIC A 259 165 20.05 5 194.00 29/11/2023 CIC V 159 159 20.07 3 191.20 30/11/2023 CIC A 17 15 20.10 341.70 30/11/2023 CIC V 1 1 20.10 20.10