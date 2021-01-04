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FLEURY MICHON

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FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 28 au 31 décembre 2020

04/01/2021 | 14:12
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PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 28/12/2020 au 31/12/2020

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2728/12/2020FR0000074759   300   25,61867XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2729/12/2020FR0000074759  10 193   26,39919XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/12/2020 09:07:42FR0000074759   25,5EUR   10XPAR1110447-1793b363FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/12/2020 10:29:54FR0000074759   25,5EUR   62XPAR1110447-3329b363FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/12/2020 12:36:12FR0000074759   25,6EUR   16XPAR1110447-5121b363FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/12/2020 12:36:12FR0000074759   25,6EUR   84XPAR1110447-5377b363FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/12/2020 12:36:37FR0000074759   25,6EUR   28XPAR1110447-5633b363FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/12/2020 13:54:50FR0000074759   25,4EUR   21XPAR1110447-5889b363FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/12/2020 13:54:50FR0000074759   25,4EUR   38XPAR1110447-6145b363FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/12/2020 16:31:21FR0000074759   26,2EUR   1XPAR1110447-10753b363FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3928/12/2020 16:31:21FR0000074759   26,2EUR   40XPAR1110447-11009b363FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/12/2020 09:00:07FR0000074759   26,3EUR   50XPAR1110447-1281b364FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/12/2020 09:00:07FR0000074759   26,5EUR   50XPAR1110447-769b364FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/12/2020 09:00:42FR0000074759   26,3EUR   83XPAR1110447-1537b364FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/12/2020 15:17:26FR0000074759   26,4EUR   10XPAR1110447-3585b364FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/12/2020 16:57:45FR0000074759   26,4EUR  5 000XPARact20201229-155744-983-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3929/12/2020 16:58:06FR0000074759   26,4EUR  5 000XPARact20201229-155806-860-00FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

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Données financières
CA 2020 741 M 912 M -
Résultat net 2020 -18,6 M -22,9 M -
Dette nette 2020 137 M 168 M -
PER 2020 -5,00x
Rendement 2020 2,36%
Capitalisation 118 M 145 M -
VE / CA 2020 0,34x
VE / CA 2021 0,32x
Nbr Employés -
Flottant 30,5%
Graphique FLEURY MICHON
Durée : Période :
Fleury Michon : Graphique analyse technique Fleury Michon | Zone bourse
Graphique plein écran
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 2
Objectif de cours Moyen 20,50 €
Dernier Cours de Cloture 27,60 €
Ecart / Objectif Haut -20,3%
Ecart / Objectif Moyen -25,7%
Ecart / Objectif Bas -31,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Billy Salha Chief Executive Officer
Grégoire Gonnord Chairman
Gérard Chambet Senior Vice President-Operations
Jean-Louis Roy Director-Finance & Administrative
Yves Gonnord Honorary Chairman
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
FLEURY MICHON0.00%145
NESTLÉ S.A.0.00%328 019
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.0.00%83 622
DANONE S.A0.00%42 647
THE KRAFT HEINZ COMPANY0.00%42 376
GENERAL MILLS, INC.0.00%35 952
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