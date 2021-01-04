FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 28 au 31 décembre 2020

|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|FLEURY MICHON
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|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/12/2020 09:07:42
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|EUR
| 10
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|1110447-1793b363
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
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|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|28/12/2020 10:29:54
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| 25,5
|EUR
| 62
|XPAR
|1110447-3329b363
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|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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|28/12/2020 12:36:12
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| 25,6
|EUR
| 16
|XPAR
|1110447-5121b363
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| 84
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| 28
|XPAR
|1110447-5633b363
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|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/12/2020 15:17:26
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| 26,4
|EUR
| 10
|XPAR
|1110447-3585b364
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/12/2020 16:57:45
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|EUR
| 5 000
|XPAR
|act20201229-155744-983-00
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
|FLEURY MICHON
|96950009EM1D72NGCV27
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|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|29/12/2020 16:58:06
|FR0000074759
| 26,4
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| 5 000
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|act20201229-155806-860-00
|FLEURY MICHON STOCK OPTIONS