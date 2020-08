FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle rachat d'actions 07 2020 0 18/08/2020 | 14:56 Envoyer par e-mail :

Dénomination sociale de l'Emetteur : FLEURY MICHON LEI : 96950009EM1D72NGCV27



Numéro de visa du programme: … Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI …) : Actions Date de début du programme : … TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES

PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES Opérations du mois de : JUILLET 2020 Part de l'émetteur dans le contrat : 100% INFORMATIONS CUMULEES Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 4 387 757

Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :… Solde à la fin du mois précédent 1 110 885 Nombre de titres achetés dans le mois 40 017 Nombre de titres vendus dans le mois 1 210 Nombre de titres transférés (1) dans le mois … Nombre de titres annulés dans le mois : … Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois … Nombre de titres achetés depuis le début du programme Nombre de titres vendus depuis le début du programme Nombre de titres transférés depuis le début du programme … Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : ... Valeur comptable du portefeuille (2) … Valeur de marché du portefeuille (2) … Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital A la date d'établissement de la présente déclaration II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) FLEURY MICHON (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat /

Vente/

Transfert

(2) Nombre de titres (3) Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction

(4) Montant (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)

(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc

(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas 01/07/2020 CIC A 767 1 23,94 18361,50 01/07/2020 CIC V 31 31 24,30 753,30 02/07/2020 CIC A 877 177 23,95 21000,10 02/07/2020 CIC V 254 254 24,13 6128,20 03/07/2020 CIC A 127 27 24,94 3167,40 03/07/2020 CIC V 30 30 25,39 761,80 06/07/2020 CIC A 1 1 25,00 25,00 06/07/2020 CIC V 68 68 26,13 1776,80 07/07/2020 CIC A 214 214 25,70 5499,40 07/07/2020 CIC V 1 1 25,90 25,90 08/07/2020 CIC A 296 296 25,10 7431,00 08/07/2020 CIC V 1 1 25,50 25,50 09/07/2020 CIC A 75 75 24,52 1839,00 09/07/2020 CIC V 2 2 25,20 50,40 10/07/2020 CIC A 147 147 24,42 3589,60 10/07/2020 CIC V 1 1 24,60 24,60 13/07/2020 CIC A 31 31 24,31 753,50 13/07/2020 CIC V 1 1 24,50 24,50 14/07/2020 CIC A 1 1 24,70 24,70 14/07/2020 CIC V 2 2 24,70 49,40 15/07/2020 CIC A 160 160 24,42 3907,10 15/07/2020 CIC V 227 227 24,90 5652,40 16/07/2020 CIC A 2 2 24,80 49,60 16/07/2020 CIC V 110 110 25,00 2749,80 17/07/2020 CIC A 472 472 24,26 11451,80 17/07/2020 CIC V 2 2 24,50 49,00 20/07/2020 CIC A 107 107 24,20 2589,40 20/07/2020 CIC V 6 6 24,20 145,20 21/07/2020 CIC A 1 1 24,10 24,10 21/07/2020 CIC V 82 82 24,23 1986,90 22/07/2020 CIC A 21 21 24,01 504,30 22/07/2020 CIC V 7 7 24,39 170,70 23/07/2020 CIC A 50 50 24,01 1200,40 23/07/2020 CIC V 102 102 24,47 2496,00 24/07/2020 CIC A 10066 66 24,30 244615,00 24/07/2020 CIC V 77 77 24,61 1895,20 27/07/2020 CIC A 10019 19 24,70 247467,50 27/07/2020 CIC V 67 67 24,90 1668,10 28/07/2020 CIC A 10001 1 24,74 247469,20 28/07/2020 CIC V 1 1 24,80 24,80 29/07/2020 CIC A 6193 1 24,70 152967,10 29/07/2020 CIC V 1 1 24,70 24,70 30/07/2020 CIC A 74 74 24,55 1816,40 30/07/2020 CIC V 1 1 24,80 24,80 31/07/2020 CIC A 315 315 23,94 7539,90 31/07/2020 CIC V 136 136 24,10 3277,90

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES Date de transaction jj/mm/aaaa Nom de l'intermédiaire Achat /Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente (1) Commentaires (1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser

