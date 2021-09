Fleury Michon : Communiqué de presse Crédit Agricole CIB

entreprise qui met en œuvre une politique RSE réaliste est pérenne. Grâce au Crédit Agricole, nous concrétisons une fois de plus cette vision. » déclare Philippe Teisseire, Directeur administratif et financier de Fleury Michon.

Crédit Agricole CIB est ravi d'accompagner Fleury Michon dans le développement de ses financements responsables. Ces transactions illustrent parfaitement ce que l'entreprise peut proposer dans le domaine de la finance verte avec la mise en place de solutions innovantes, et en soutien aux territoires », ajoute

Nathalie Sarel, de l'équipe Sustainable Banking de Crédit Agricole CIB.

Contact presse Fleury Michon :

Victoria Cauchie - victoria.cauchie@publicisconsultants.com- 06 28 66 70 37

Judith Grandcoing - judith.grandcoing@publicisconsultants.com- 06 33 39 40 34

Contact presse Crédit Agricole CIB :

Paris - Maryse Dournes 33 (0)1 41 89 89 38 / maryse.dournes @ca-cib.com

A propos de Fleury Michon

Fondée en 1905, Fleury Michon est une ETI vendéenne, familiale et indépendante. Implantée en France, en Espagne, Slovénie, Canada et aux Pays-Bas, l'entreprise compte aujourd'hui 3 790 collaborateurs rassemblés autour d'une mission, « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ». A travers ce projet d'entreprise, Fleury Michon entend aller dans le bon sens, c'est-à-dire, vers un modèle alimentaire durable qui favorise des pratiques d'élevage vertueuses, qui crée de l'emploi sur les territoires et qui garantit une alimentation saine, gourmande, accessible et respectueuse de l'environnement. Présente dans 79,3 % de réfrigérateurs des Français, la marque Fleury Michon est aujourd'hui n°1 en GMS en charcuterie libre-service, en plats cuisinés frais et en surimi. Fleury Michon est également la première entreprise de livraison de plateaux-repas aux entreprises en région parisienne.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur fleurymichon.frou sur LinkedIn.

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8 400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique,Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Crédit Agricole CIB s'est engagé en faveur du développement durable de longue date. Elle est la première banque française à avoir signé les Principes Équateur en 2003. Elle a également joué un rôle de précurseur sur les marchés des obligations vertes en arrangeant des opérations publiques dès 2012 pour des émetteurs de profil variés (banques supranationales, entreprises, collectivités locales, banques) et a contribué à la rédaction des Principes applicables aux obligations vertes et du Guide des obligations sociales. Forte de l'expertise de son équipe spécialisée dans la finance durable et du soutien de ses banquiers conseil, Crédit Agricole CIB est l'une des banques les plus actives sur le marché des obligations vertes.

Pour plus d'informations : www.ca-cib.fr