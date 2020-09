Fleury Michon : Communiqué sur Résultat S1 2020 - 8 septembre 2020

Le Pôle GMS France a bénéficié d'une bonne dynamique dès le premier trimestre. Cette tendance s'est confirmée au second trimestre, avec un effet volume globalement positif lié aux obligations de confinement. Les produits de charcuterie et de surimi ont enregistré en effet une forte demande en mars, avril et mai 2020. La hausse de cette demande tend toutefois à ralentir depuis le mois de juin 2020. La société Paso a, quant à elle, été négativement impactée par les effets du confinement qui a restreint l'organisation d'événements conviviaux. La performance enregistrée sur le mois de juin semble afficher une reprise de l'activité, qui reste à confirmer sur le second semestre. L'activité du Pôle intègre également le développement des ventes MDD*, principalement en jambon de porc et surimi.

Le Pôle International qui est principalement porté par l'activité de catering aérien, enregistre de très faibles volumes de ventes depuis le début de la période de confinement. A périmètre constant, le Pôle affiche une nette décroissance de ses ventes au cours du premier semestre 2020 de -47,3%.

Le Pôle Ventes avec Services, principalement composé de l'activité de livraison de plateaux repas et de cocktails, a fortement souffert de l'annulation d'évènements conviviaux et de l'organisation par les entreprises du télétravail, sur la région Ile de France.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

Le résultat opérationnel courant s'établit à 9,4 M€ au cours du premier semestre 2020 contre -5,3 M€ au cours de la période précédente. Cette amélioration est essentiellement liée à la hausse des volumes sur les activités de charcuterie et surimi, à une stabilisation des cours des matières premières, une meilleure maîtrise des coûts logistiques et de production et une réduction des coûts fixes sur l'ensemble des activités. La rentabilité opérationnelle courante du Groupe a cependant été nettement dégradée par les très faibles volumes des activités de catering aérien et de livraison de plateaux repas en entreprises.