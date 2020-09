Fleury Michon : Rapport des comptes semestriels 2020 0 09/09/2020 | 12:59 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires ------------------------------- FLEURY MICHON Société anonyme à conseil d'administration au capital de 13 382 658.85 € Siège social La Gare, 85700 POUZAUGES 572 058 329 R.C.S. LA ROCHE SUR YON ------------------------------- RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020 Sommaire 1. 2. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER 2 RAPPORT D'ACTIVITE DU SEMESTRE 3 2.1. Faits marquants 3 2.2. Activité 3 2.3. Résultats et situation financière 4 2.4. Informations relatives aux opérations financières et plans d'attribution d'actions 5 2.5. Franchissement de seuils sur les 12 derniers mois 5 2.6. Transactions avec les parties liées 5 2.7. Principaux risques et incertitudes 6 2.8. Perspectives 6 3. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES (comptes non audités) 7 3.1. Bilan consolidé 7 3.2. Compte de résultat consolidé 8 3.3. Etat du résultat net et des gains et des pertes comptabilisés directement en capitaux propres 9 3.4. Tableau des flux de trésorerie 10 3.5. Tableau de variation des capitaux propres 11 4. NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES RESUMES 12 4.1. Principes comptables, méthodes d'évaluation et modalités de consolidation 12 4.1.1 Comptes consolidés 2019 modifiés et soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle du 24 septembre 2020 12-13 4.1.2 Changements de méthodes comptables 14 4.1.3 Estimations et jugements de la direction 14 4.2. Informations relatives au périmètre de consolidation 15 4.3. Notes sur le bilan et le compte de résultat 15 4.3.1 Secteurs opérationnels 15 4.3.2 Ecarts d'acquisition 15-16 4.3.3 Titres mis en équivalence 17 4.3.4 Provisions pour risques et charges 17 4.3.5 Endettement financier 18-19 4.3.6. Autres produits et charges opérationnels 19-20 4.3.7 Résultat par action 20 4.3.8 Evénements postérieurs à la clôture 20 4.3.9 Notes complémentaires au tableau des flux de trésorerie 20-21 4.3.10 Engagements hors bilan 21 4.3.11 Liste des sociétés du périmètre de consolidation 22 1 1- Attestation du responsable du rapport financier Mesdames, Messieurs, J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées , ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Le Directeur Général Billy SALHA 2 2-Rapport d'activité du semestre 2.1 FAITS MARQUANTS A compter du mardi 17 mars 2020, le groupe Fleury Michon a appliqué de manière stricte les consignes gouvernementales relatives à la crise du Covid-19 en lien notamment avec le respect des normes sanitaires et les modifications d'organisation imposées. Tout en privilégiant la santé de ses collaborateurs, le groupe Fleury Michon a assuré la continuité de son exploitation afin de faire face aux demandes de clients, notamment sur les activités de charcuterie et surimi. La diminution de la demande, principalement sur les activités liées au catering aérien et aux ventes avec services, a nécessité le recours aux dispositifs de chômage partiel (ou indemnités gouvernementales pour les activités basées au Canada et aux Pays-Bas). L'ensemble des collaborateurs occupant des postes qui le permettaient ont eu recours au télétravail. Dans ce contexte de crise sanitaire, le groupe Fleury Michon a déployé dès début mars 2020 une cellule de crise, composée notamment de l'ensemble du comité de direction, du Médecin du Travail (salarié Fleury Michon) et du Directeur des Relations Sociales, afin d'assurer au mieux la sécurité de ses collaborateurs. Afin de remercier l'implication des salariés durant cette période inédite, il a été décidé de verser une prime exceptionnelle, représentant une charge de 1,1 million d'euros dans les comptes du premier semestre 2020. Le 20 mai 2020, les titres de Fleury Michon S.A. ont été transférés du marché Euronext Paris (marché réglementé) vers le marché Euronext Growth Paris (marché non réglementé). Cette opération a vocation pour le groupe Fleury Michon de réduire les contraintes associées au marché Euronext et les moyens engagés pour y répondre. Euronext Growth propose un fonctionnement simplifié, plus adapté à la taille et aux besoins du Groupe, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers. Enfin, dans sa décision du 16 juillet 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des achats et ventes de produits de charcuterie, l'Autorité de la Concurrence condamne 12 entreprises au titre de divers griefs remontant la période 2011-2013, pour un montant global de 93,0 millions d'euros. Fleury Michon a été condamné à une sanction pécuniaire de 14,8 millions d'euros au titre du grief d'entente sur le prix d'achat de certaines matières premières (entente à l'amont), et fera appel de cette décision. A ce titre, le groupe Fleury Michon comptabilise sur l'exercice clôturant le 31 décembre 2019, une charge non récurrente pour l'intégralité du montant appelé. L'Assemblé générale qui approuvera les comptes définitifs 2019 est fixée au 24 septembre 2020. Par conséquent, à la date de publication des comptes semestriels 2020, les comptes 2019 n'ont pas été approuvés par l'Assemblé générale des actionnaires et sont donc à considérer comme provisoires (se reporter au chapitre 4.1 du présent rapport). 2.2 ACTIVITE Chiffres d'affaires 30 juin 2020 % variation 30 juin 2019 31 décembre 2018 Pôle GMS (1) France 331 032 11,5% 296 966 610 203 Pôle International 26 555 7,9% 24 600 82 681 Autres secteurs (2) 19 144 -29,7% 27 226 54 735 TOTAL 376 731 8,0% 348 792 747 620 GMS : Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires Autres secteurs dont Pôle ventes avec services (plateaux-repas livrés, restauration hors domicile, catering) 3 Au 30 juin 2020, l'activité du groupe Fleury Michon présente une hausse de +8,0%, comparée au premier semestre 2019. La crise liée à la propagation mondiale du Covid-19 a eu des impacts significatifs sur les activités du groupe Fleury Michon, tant positifs pour certaines activités que négatifs pour d'autres. En retraitant la contribution du groupe Marfo de la performance consolidée du premier semestre 2020 (périmètre constant 2019), le chiffre d'affaires progresse de +4,1%. A la fin du premier semestre 2020, le Pôle GMS France représente 87,9% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe. L'activité du Pôle intègre également le développement des ventes Marques De Distributeurs, principalement en jambon de porc et surimi. L'activité a bénéficié d'une bonne dynamique dès le premier trimestre. Cette tendance s'est confirmée au second trimestre, avec un effet volume globalement positif lié aux obligations de confinement. Les produits de charcuterie et de surimi ont enregistré en effet une forte demande en mars, avril et mai 2020. Les ateliers de production et le service logistique du Groupe ont permis un taux de service maximal. La hausse de cette demande tend toutefois à ralentir depuis le mois de juin 2020. La société Paso est aussi incluse dans ce Pôle. Son activité a, quant à elle, été négativement impactée par les effets du confinement qui a restreint l'organisation d'événements conviviaux. La performance enregistrée sur le mois de juin semble afficher une reprise de l'activité, qui reste à confirmer sur le second semestre. Le Pôle International représente 7,0% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe. Il est principalement porté par l'activité Catering aérien, à rapprocher des sociétés Marfo (acquise en juillet 2019), située aux Pays-Bas, et Fleury Michon Amérique, située au Canada. Après une bonne dynamique au premier trimestre, les ventes de repas à destination des compagnies aériennes ont été très faibles durant le période de confinement et depuis la reprise progressive des vols aériens commerciaux. Au total, périmètre constant, le Pôle affiche une nette décroissance de ses ventes au cours du premier semestre 2020 de - 47,3%. Concernant les joint-ventures mises en équivalence, en Espagne, la société Platos Tradicionales (détenue à 50%), qui enregistre un chiffre d'affaires de 54,2 millions d'euros sur le semestre, affiche une croissance de 29,2% en lien avec la hausse de la demande durant le confinement, croissance permise par les récents investissements. En Italie, le groupe Piatti Freschi Italia (détenu à 50%), qui comptabilise un chiffre d'affaires de 44,8 millions d'euros sur le semestre, affiche quant à lui un recul de ses ventes pour -14,9%, directement lié aux effets du Covid-19. Le Pôle Ventes avec Services représente 4% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe et affiche un chiffre d'affaires de 15,0 millions d'euros à - 35,0% versus 23,0 millions d'euros sur le premier semestre 2019. L'activité des entités Room Saveurs et Good Morning est en diminution sur le semestre de - 46,9%, en lien directement avec les effets du confinement. 2.3 RESULTATS ET SITUATION FINANCIERE Chiffres clés consolidés En millions d'euros 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 Chiffre d'affaires net 376,7 348,8 747,6 % évolution CA 8,0% -2,7% 3,1% Résultat opérationnel courant 9,4 - 5,3 - 5,7 Taux de marge opérationnelle courante 2,5% -1,5% -0,8% Résultat opérationnel - 3,5 - 5,7 - 34,4 Taux de marge opérationnelle -0,9% -1,6% -4,6% Résultat net - 13,3 - 8,8 - 42,8 Taux de marge nette -3,5% -2,5% -5,7% Endettement net 113,2 140,0 123,5 4 Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2020 s'établit à +9,4 millions d'euros versus -5,3 millions d'euros en 2019. Le résultat opérationnel s'améliore en lien directement avec la hausse des volumes sur les activités charcuterie et surimi, et une certaine stabilité des coûts d'approvisionnement. Les activités de plats cuisinés, catering aérien et ventes avec services (dont livraison de plateaux repas en entreprise) enregistrent un net recul au cours du premier semestre 2020, qui impacte fortement le résultat opérationnel consolidé. Le résultat opérationnel ressort à -3,5 millions d'euros versus -5,7 millions d'euros et inclut des charges non récurrentes en lien directement avec les effets de la crise Covid-19 : la dépréciation de l'intégralité de la survaleur enregistrée dans les comptes consolidés relative à la société

Fleury Michon Amérique pour -5,3 millions d'euros ;

Fleury Michon Amérique pour -5,3 millions d'euros ; la dépréciation d'actifs courants auprès de la filiale italienne PFI à hauteur de 6,1 millions d'euros ;

une prime exceptionnelle de reconnaissance de 1.1m€ versée aux salariés en juillet 2020 sous certaines conditions de présence. Le résultat financier ressort à -1,3 millions d'euros sur le premier semestre contre un résultat de 0,4 millions d'euros en 2019, à rapprocher principalement des charges d'intérêts sur emprunts bancaires en 2020 et de la révision de complément de prix liée à l'acquisition de Good Morning en 2019. Le taux d'intérêt de référence (Euribor 3 mois) est toujours négatif sur la période, néanmoins le coût de l'endettement net varie de 0,7 millions d'euros en 2019 à - 1,6 millions d'euros sur le premier semestre 2020 en raison principalement de la hausse de l'endettement à la suite de l'acquisition du groupe Marfo le 23 juillet 2019 et de la baisse de rendement des produits financiers. L'activité espagnole en joint-venture, société consolidée par mise en équivalence, a enregistré un résultat net de 0,1 millions d'euros, contre un résultat net quasi à l'équilibre au cours du premier semestre 2019. Concernant la société Piatti Freschi Italia, la quote-part du résultat net ressort à -5,4 millions d'euros (versus -4,8 millions d'euros). Le déficit de PFI sur 2019 et 2020 est expliqué par de plus faibles volumes, directement liés à la crise du Covid 19, ainsi que l'évolution du mix-produits qui ne permettent pas d'absorber suffisamment les coûts industriels. Également le résultat des sociétés mises en équivalence intègre au 30 juin 2020 une charge de -1,0 million d'euros en lien avec la cessation totale et définitive de l'activité de la société Jargus, décidée par ses actionnaires au cours du premier semestre 2020. Compte tenu des éléments précédents et d'un résultat bénéficiaire sur le périmètre des sociétés françaises (régime d'intégration fiscale), les comptes semestriels affichent une charge d'impôt sur les sociétés de -1,8 millions d'euros contre un produit de 1,2 millions d'euros au cours de la précédente période. Le résultat net consolidé ressort à -13,3 millions d'euros au cours du premier semestre 2020 contre -8,8 millions d'euros au cours du premier semestre 2019. Les décaissements liés aux investissements industriels sont inférieurs sur ce premier semestre et représentent 12,6 millions d'euros contre 23,1 millions d'euros au premier semestre précédent. Le Groupe a encaissé des nouveaux emprunts sur la période en lien principalement avec les investissements réalisés sur le semestre et la mise en place d'une ligne de financement par Fleury Michon Amérique. Le montant d'emprunt remboursé au cours du premier semestre 2020 est 12,4 millions d'euros contre 26,6 millions d'euros au cours du premier semestre 2019. Cette diminution est à rapprocher notamment des reports d'échéances négociés auprès des partenaires bancaires dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. L'endettement net du Groupe ressort à 113,0 millions d'euros versus 140,0 millions d'euros au 30 juin 2019 (123,5 millions d'euros au 31 décembre 2019). La situation financière reste saine avec un gearing (taux d'endettement net sur capitaux propres) de 64,0% au 30 juin 2020 versus 64,3% au 31 décembre 2019 et 63,0% au 30 juin 2019. 2.4 INFORMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS FINANCIERES ET PLANS D'ATTRIBUTION D'ACTIONS. Au cours du premier semestre 2020, dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée générale tenue le 28 mai 2019 dont les informations sont communiquées dans le document d'enregistrement universel 2019, la société s'est porté acquéreur de 53 997 de ses propres actions pour un montant de 1 100 milliers d'euros. 5 Au 30 juin 2020, la société détient 140 492 de ses propres actions pour une valeur d'acquisition de 3 649 milliers d'euros. En tenant compte des 518 actions propres détenues par l'intermédiaire du contrat de liquidité (motif animation de cours), la part du capital auto-détenu s'élève à 3,21% au 30 juin 2020 versus 2,14% au 30 juin 2019 2.5 FRANCHISSEMENTS DE SEUILS SUR LES 12 DERNIERS MOIS La société a par ailleurs été informée du franchissement de seuil suivant au cours des 12 derniers mois : La société DNCA Finance, agissant pour le compte de fonds OPC dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi à la baisse le seuil de 5 % des droits de vote de la société Fleury Michon le 30 octobre 2019. À cette date, les OPC (Organismes de Placements Collectifs) détenaient 366 715 actions de ladite société ;

La société DNCA Finance, agissant pour le compte de fonds OPC dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi à la baisse le seuil de 8 % du capital de la société Fleury Michon le 31 octobre 2019. À cette date, les OPC détenaient 348 715 actions de ladite société.

La société AXA Investment Managers Finance a informé la société Fleury Michon S.A. avoir franchi le seuil statutaire de 2% en capital, le 31 janvier 2020. A cette date, la société de gestion détenait 90 000 titres, soit 2.05% du capital et 1.22% des droits de vote de Fleury Michon S.A.

La société DNCA Finance a informé la société Fleury Michon S.A. avoir franchi le seuil statutaire de 4% en capital, le 31 mars 2020. A cette date, la société de gestion détenait 288 664 titres de ladite société. 2.6 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES Au cours du premier semestre clos le 30 juin 2020, il n'y a pas eu de nouvelle transaction ni de modification significative dans la nature des transactions avec les parties liées par rapport à celles mentionnées à la note 3.24 de l'annexe aux comptes consolidés clos le 31 décembre 2019 (chapitre 5.5 du document d'enregistrement universel). 2.7 PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe pourrait être confronté pour les six mois restants de l'exercice sont ceux exposés au paragraphe 1.5 du document d'enregistrement universel de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Fleury Michon confirme toutefois que de fortes incertitudes subsistent à la date de publication de ce rapport quant à l'évolution de la crise sanitaire et par conséquent sur l'évolution économique des activités du groupe. 2.8 PERSPECTIVES Compte tenu des incertitudes liées notamment à la conjoncture actuelle et des marchés sur lesquels la société intervient, Fleury Michon n'est pas en mesure d'apporter, à date, d'indications précises concernant sa performance opérationnelle sur l'exercice 2020. Néanmoins, les résultats du deuxième semestre sont plutôt globalement attendus la baisse. Les activités ayant bénéficié du confinement (charcuterie et surimi) devraient connaitre un ralentissement, alors que les activités Catering aérien et Ventes avec services devraient continuer à enregistrer de très faibles volumes.

D'éventuelles dépréciations complémentaires, notamment en catering aérien en fonction de l'évolution de la reprise du secteur, pourraient également venir dégrader le résultat net de l'exercice 2020. 6 3- Etats financiers consolidés (comptes non audités) 3.1 Bilan consolidé En milliers d'Euros 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre Notes 2019 4.3.1 ACTIF NON COURANT 375 222 355 172 405 298 4.3.2 Ecart d'acquisition 114 128 84 784 119 690 Immobilisations incorporelles 18 501 13 714 18 974 Immobilisations corporelles 217 857 220 795 231 656 Actifs financiers non courants 1 800 15 943 12 399 4.3.3 Titres mis en équivalence 22 937 19 935 22 579 Actifs d'impôt différé 0 0 4.3.1 ACTIF COURANT 266 031 290 321 267 579 Stocks et en-cours 76 936 70 628 68 294 Créances clients 11 394 89 515 26 493 Autres créances 53 167 36 717 48 782 Actifs financiers courants 381 472 173 Trésorerie et équivalents 124 153 92 988 123 838 TOTAL ACTIF 641 253 645 493 672 877 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 Notes CAPITAUX PROPRES 176 457 222 225 191 916 DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE Capital 13 383 13 383 13 383 Primes liées au capital 13 590 13 590 13 590 Réserves consolidées 160 075 204 133 205 316 Résultat consolidé -13 217 -8 696 -43 035 Intérêts ne donnant pas le contrôle 2 626 -184 2 662 PASSIF NON COURANT 240 215 169 735 239 490 4.3.1 4.3.4 Provisions non courantes 43 514 29 182 48 834 Dettes financières à long terme 189 393 131 998 184 400 4.3.5 Passif d'impôt différé 3 879 4 988 2 832 Autres passifs non courants 3 429 3 567 3 424 PASSIF COURANT 224 581 253 533 241 471 4.3.1 4.3.4 Provisions courantes 13 170 8 212 12 396 Dettes financières à court terme 47 955 101 028 62 935 4.3.5 Dettes fournisseurs 84 858 81 456 92 864 Autres dettes 78 598 62 837 73 276 TOTAL PASSIF 641 253 645 493 672 877 7 3.2 Compte de résultat consolidé Notes En milliers d'Euros 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 4.3.1 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 376 650 348 792 747 620 Achats consommés -195 914 -184 863 -398 479 Charges de personnel -89 409 -85 008 -176 543 Charges externes et autres charges et produits d'exploitation -49 392 -55 938 -122 513 Impôts et taxes -11 015 -9 639 -14 296 Dotations aux amortissements et provisions -21 546 -18 640 -41 511 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 9 373 -5 297 -5 721 Amortissement relations clients - acquisition Marfo (1) -399 -399 4.3.6 Autres produits et charges opérationnels -12 466 -405 -28 247 RESULTAT OPERATIONNEL -3 493 -5 703 -34 367 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 479 840 1 576 Coût de l'endettement brut -2 048 -1 495 -2 965 4.3.5 Coût de l'endettement net -1 569 -655 -1 389 Autres charges et produits financiers 265 1 090 498 Charge d'impôt -1 796 1 244 5 343 4.3.3 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence -6 661 -4 781 -12 869 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE -13 253 -8 804 -42 784 Résultat net - part du Groupe -13 217 -8 696 -43 035 Résultat net - Intérêts ne donnant pas le contrôle -36 -109 251 4.3.7 Résultat net part du Groupe par action € -3,01 -1,98 -9,81 Résultat net part du Groupe par action € (hors actions propres) -3,07 -2,02 -10,02 Afin d'améliorer la lecture du résultat opérationnel et du caractère significatif de Marfo, les amortissements des actifs valorisés dans le cadre de l'allocation du prix d'achat sont présentés sur une ligne séparée du résultat opérationnel courant. 8 3.3 Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres Notes En milliers d'Euros RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 -13 253 -8 804 -42 784 +/- Ecarts de conversion sur les activités à l'étranger -1 469 1 364 2 103 +/- Réévaluation des instruments de couverture -86 56 57 +/- Réévaluations des actifs financiers disponibles à la vente 0 +/- Quote-part des gains et des pertes comptabilisés directement en capitaux propres des sociétés mises 0 en équivalence +/- Impôts 27 -18 -18 Autres éléments du résultat global reclassés ultérieurement en résultat -1 527 1 402 2 142 982 -2 823 -2 092 +/- Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies +/- Quote-part des gains et des pertes comptabilisés directement en capitaux propres des sociétés mises -226 -101 -113 en équivalence +/- Impôts -314 904 670 Autres éléments du résultat global non reclassés ultérieurement en résultat 442 -2 020 -1 535 TOTAL des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres -1 086 -618 607 RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES -14 339 -9 423 -42 177 Dont - part du Groupe -14 340 -9 314 -42 428 Dont - Intérêts ne donnant pas le contrôle 1 -109 251 9 3.4 - Tableau des flux de trésorerie Notes En milliers d'Euros 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 FLUX DE TRESORERIE LIES à L'ACTIVITE Résultat net de l'ensemble consolidé -13 253 -8 804 -42 784 Dotations nettes aux amortissements et provisions 26 610 18 494 63 387 Autres produits et charges calculés -387 120 100 Plus ou moins values de cession 55 102 379 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 6 661 4 781 12 869 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT APRES COUT DE L'ENDETTEMENT NET ET IMPOT 19 685 14 693 33 951 4.3.5 Coût de l'endettement financier net 1 569 655 1 389 Charge d'impôt (y compris impôt différé) 1 782 -1 244 -5 343 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AVANT COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPOT 23 035 14 104 29 997 Impôt versé 2 204 4 308 2 913 4.3,9 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 1 656 -18 544 -6 073 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE 26 895 -132 26 837 FLUX DE TRESORERIE LIéS AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 4.3,9 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -12 627 -23 116 -38 487 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 55 13 1 531 Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières -1 109 -180 -187 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières 287 139 3 267 Dividendes perçus de sociétés mise en équivalence 0 0 500 Incidences des variations de périmètre 0 -5 499 -69 426 FLUX NETS DE TRESORERIE LIéS AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT -13 395 -28 643 -102 801 FLUX DE TRESORERIE LIéS AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Rachats et reventes d'actions propres -1 125 -22 -25 Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice 0 -5 155 -5 155 Emissions de bons de souscription d'actions/augmentation de capital 50 0 Encaissements liés aux nouveaux emprunts 8 942 1 014 88 657 Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement) (1) -12 376 -26 615 -54 945 Intérêts financiers nets versés -1 569 -655 -1 389 Autres flux liés aux opérations de financement -13 6 964 28 346 FLUX NETS DE TRESORERIE LIéS AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT -6 141 -24 419 55 488 +/- Incidences des variations des cours des devises -2 -15 23 VARIATIONS DE TRESORERIE 7 358 -53 210 -20 453 Trésorerie d'ouverture 115 590 136 043 136 043 Trésorerie de clôture 122 948 82 833 115 590 10 3.5 - Tableau de variation des capitaux propres PRIMES TITRES RESERVES ET CAPITAUX INTERETS NE TOTAL PROPRES - En milliers d'Euros CAPITAL LIEES AU AUTO- RESULTATS DONNANT PAS CAPITAUX PART DU CAPITAL DETENUS CONSOLIDES LE CONTRÔLE PROPRES GROUPE Au 1er janvier 2019 13 383 13 590 -2 780 212 747 236 939 -125 236 815 Résultat net de l'ensemble consolidé -43 035 -43 035 251 -42 784 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 607 607 607 propres Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres -42 428 -42 428 251 -42 177 Opérations sur capital IFRS 2 paiements fondés sur des actions (1) -19 -19 -19 Opérations sur titres auto-détenus 85 -32 53 53 Dividendes versés au cours de l'exercice -5 155 -5 155 -5 155 Autres mouvements (2) -136 -136 2 536 2 399 Au 31 décembre 2019 13 383 13 590 -2 695 164 976 189 254 2 662 191 916 Résultat net de l'ensemble consolidé -13 217 -13 217 -36 -13 253 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux -1 086 -1 086 -1 086 propres Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres -14 302 -14 302 -36 -14 339 Opérations sur capital IFRS 2 paiements fondés sur des actions (1) -61 -61 -61 Opérations sur titres auto-détenus -966 -96 -1 062 -1 062 Dividendes versés au cours de l'exercice Autres mouvements 2 2 1 3 Au 30 juin 2020 13 383 13 590 -3 661 150 519 173 830 2 626 176 457 Attribution d'actions gratuites et de performance aux salariés et dirigeants du Groupe. Mouvements de périmètre dont principalement l'acquisition de MARFO B.V. (détenue à 90% par le Groupe) 11 4 - Notes annexes aux comptes consolidés résumés 4.1 - PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION ET MODALITES DE CONSOLIDATION Les comptes consolidés sont exprimés en milliers d'euros sauf indication contraire (arrondis au millier d'euros le plus proche). Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels et résumés sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne et d'application au 01 janvier 2020. Il n'est fait mention dans ce rapport que des nouvelles normes, amendements et interprétations d'importance significative et s'appliquant au Groupe. L'ensemble des textes adoptés par l'Union Européenne est disponible sur le site internet de la commission européenne à l'adresse suivante : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-reporting_en Les comptes semestriels présentés sont non audités. 4.1.1 COMPTES CONSOLIDES 2019 MODIFIES ET SOUMIS A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 24 SEPTEMBRE 2020 Les états financiers 2019 ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 7 avril 2020 et modifiés dans un second temps par le conseil d'administration dans sa séance du 22 juillet 2020 afin de comptabiliser la provision pour risques liée à la décision de l'autorité de la concurrence. La société Fleury Michon ainsi que certaines de ses filiales ont reçu de l'Autorité de la Concurrence, une notification de griefs pour entente horizontale, le 19 février 2018 (période de janvier 2011 à avril 2013). L'autorité de la Concurrence a prononcé le 16 juillet 2020 une sanction de 14 761 milliers d'euros à l'encontre de Fleury Michon; la société a ainsi enregistré une provision pour risque dans les comptes au 31 décembre 2019. Cette décision est néanmoins contestée et la société fera appel de cette décision. Notes En milliers d'Euros 31 décembre 2019 Impact provision 31 décembre 2019 modifiés publiés 3.15 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 747 620 747 620 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT -5 721 -5 721 Amortissement relations clients - acquisition Marfo (1) -399 -399 3.17 Autres produits et charges opérationnels -28 247 -14 761 -13 486 RESULTAT OPERATIONNEL -34 367 -19 606 3.18 Coût de l'endettement net -1 389 -1 389 3.18 Autres charges et produits financiers 498 498 3.19 Charge d'impôt 5 343 5 343 3.6 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence -12 869 -12 869 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE -42 784 -14 761 -28 023 Résultat net - part du Groupe -43 035 -14 761 -28 274 Résultat net - Intérêts ne donnant pas le contrôle 251 251 3.20 Résultat net part du Groupe par action € -9,81 -3,36 -6,44 Résultat net part du Groupe par action € (hors actions propres) -10,02 -3,44 -6,58 Afin d'améliorer la lecture du résultat opérationnel et du caractère significatif de Marfo, les amortissements des actifs valorisés dans le cadre de l'allocation du prix d'achat sont présentés sur une ligne séparée du résultat opérationnel courant. 12 31 décembre 31 décembre En milliers d'Euros 2019 modifiés 2019 publiés Notes ACTIF NON COURANT 405 298 342 273 3.2 Ecart d'acquisition 119 690 84 539 3.3 Immobilisations incorporelles 18 974 13 237 3.4 Immobilisations corporelles 231 656 209 114 3.5 Actifs financiers non courants 12 399 15 905 3.6 Titres mis en équivalence 22 579 19 479 3.12 Actifs d'impôt différé 0 0 ACTIF COURANT 267 579 319 974 3.7 Stocks et en-cours 68 294 66 632 3.8 Créances clients 26 493 79 227 Autres créances 48 782 34 454 3.5 Actifs financiers courants 173 419 3.9 Trésorerie et équivalents 123 838 139 242 TOTAL ACTIF 672 877 662 246 31 décembre Impact 31 décembre 2019 modifiés provision 2019 publiés Notes CAPITAUX PROPRES 191 916 -14 761 206 677 DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE Capital 13 383 13 383 Primes liées au capital 13 590 13 590 Réserves consolidées 205 316 205 316 Résultat consolidé -43 035 -14 761 -28 274 3.20 Intérêts ne donnant pas le contrôle 2 662 2 662 PASSIF NON COURANT 239 490 14 761 224 729 3.10 Provisions non courantes 48 834 14 761 34 073 Dettes financières à long terme 184 400 184 400 3,11 Passif d'impôt différé 2 832 2 832 3.12 Autres passifs non courants 3 424 3 424 3.13 PASSIF COURANT 241 471 241 471 3.10 Provisions courantes 12 396 12 396 Dettes financières à court terme 62 935 62 935 3.11 Dettes fournisseurs 92 864 92 864 3.14 Autres dettes 73 276 73 276 3.14 TOTAL PASSIF 672 877 672 877 Notes 3.18 3.21 3.21 En milliers d'Euros FLUX DE TRESORERIE LIES à L'ACTIVITE Résultat net de l'ensemble consolidé Dotations nettes aux amortissements et provisions Autres produits et charges calculés Plus ou moins values de cession Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT APRES COUT DE L'ENDETTEMENT NET ET IMPOT Coût de l'endettement financier net Charge d'impôt (y compris impôt différé) CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AVANT COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPOT Impôt versé Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 31 décembre 219 Impact provision 31 décembre 219 modifiés publiés -42 784 -14 761 -28 023 63 387 14 761 48 626 100 100 379 379 12 869 12 869 33 951 33 951 1 389 1 389 -5 343 -5 343 29 997 29 997 2 913 2 913 -6 073 -6 073 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE 26 837 26 837 FLUX DE TRESORERIE LIéS AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT FLUX NETS DE TRESORERIE LIéS AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT -102 801 -102 801 FLUX DE TRESORERIE LIéS AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT FLUX NETS DE TRESORERIE LIéS AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT 55 488 55 488 +/- Incidences des variations des cours des devises 23 23 VARIATIONS DE TRESORERIE -20 453 -20 453 Trésorerie d'ouverture 136 043 136 043 3.9 Trésorerie de clôture 115 590 115 590 Les comptes 2019 ainsi modifiés sont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura lieu le 24 septembre 2020. 13 4.1.2 CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES Les règles et méthodes comptables appliquées pour la préparation des états financiers sont identiques à celles utilisées dans les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2019 après prise en compte des nouvelles normes et interprétations décrites ci-après. L'interprétation et les amendements ci-dessous d'application obligatoire au 1er janvier 2020 n'ont pas eu d'incidence sur les comptes consolidés du Groupe : Amendement à IFRS 3 « Définition d'une entreprise » ;

Amendements à IAS 1 et IAS 8 « Définition de significatif » ;

Amendements des références au cadre conceptuel dans les normes IFRS. Normes, amendements et interprétations non encore adoptés par l'Union européenne d'application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 : Amendements à IAS 1 « Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants » ;

Amendements à IFRS 3 « Références au cadre conceptuel des normes IFRS » ;

Amendements à IFRS 4 « Extension de l'exemption temporaire d'application d'IFRS 9 » ;

Amendements à IAS 37 « Contrats déficitaires - Coûts à prendre en compte » ;

Amendements à IAS 16 « Immobilisations corporelles - Revenus avant l'utilisation prévue » ;

Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020 ;

2018-2020 ; Amendements d'IFRS 16 « Covid-19 - Contrats de location » ;

Covid-19 - Contrats de location » ; Amendements d'IFRS 4 « Contrats d'assurance - Report IFRS 9 ». Le Groupe n'a appliqué aucune norme par anticipation. Les notes annexes présentent une sélection de notes explicatives et ne comportent donc pas l'intégralité des informations requises pour les états financiers annuels complets. Ces notes doivent être lues conjointement avec les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 4.1.3 ESTIMATIONS ET JUGEMENTS DE LA DIRECTION La présentation d'états financiers consolidés conforme aux normes IFRS nécessite la prise en compte par la Direction d'hypothèses et d'estimations qui affectent les montants d'actifs et de passifs figurant au bilan, les actifs et passifs éventuels à la date de clôture des comptes consolidés, ainsi que des revenus et des charges du compte de résultat. Ces estimations sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur établissement et peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent. Les montants effectifs peuvent naturellement diverger de ces estimations. Les estimations et hypothèses principales concernent les tests de pertes de valeur, les impôts différés actifs, la revue des procédures et contentieux en cours, les avantages du personnel ainsi que les engagements commerciaux. Les hypothèses sur lesquelles se fondent les principales estimations sont de même nature que celles du 31 décembre 2019. 14 4.2 - INFORMATIONS RELATIVES AU PERIMETRE DE CONSOLIDATION Au 1er janvier 2020, la société Fleury Michon Canada, filiale à 100% de FMSA au 31 décembre 2019, a fusionné avec la société Fleury Michon Amérique (ex-DDFC). Au 30 juin 2020, la société mère FMSA est actionnaire à 100% de la société issue de la fusion, Fleury Michon Amérique Inc. Les sociétés Jargus et Fleury Michon Norge sont sans activité et en cours de liquidation. La liste des sociétés du périmètre de consolidation est présentée en note 4.3.10. 4.3 - NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT - en milliers d'euros 4.3.1 - SECTEURS OPERATIONNELS Pôle GMS France Pôle International Autres secteurs ELIMINATIONS TOTAL CONSOLIDE Intra-groupe juin-20 juin-19 juin-20 juin-19 juin-20 juin-19 juin-20 juin-19 juin-20 juin-19 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 331 024 296 966 26 534 24 600 19 091 27 226 - - 376 650 348 792 CHIFFRE D'AFFAIRES palier secteur 333 740 299 595 27 760 25 793 36 663 44 868 - 21 514 - 21 463 376 650 348 792 Ventes à des clients externes 331 024 296 966 26 534 24 600 19 091 27 226 376 650 348 792 Ventes entres secteurs Fleury Michon 2 716 2 629 1 226 1 193 17 572 17 641 - 21 514 - 21 463 - - RESULTAT OPERATIONNEL 9 518 - 2 880 - 7 813 - 926 - 5 198 - 1 897 - - - 3 493 - 5 703 ACTIFS SECTORIELS 489 958 561 783 119 955 61 431 86 043 150 730 - 183 625 - 227 002 512 331 546 941 Actifs non courants ⁽¹⁾ 246 058 255 915 91 283 43 528 37 880 105 846 - 50 117 375 222 355 172 Actifs courants ⁽²⁾ 243 900 305 868 28 672 17 902 48 162 44 884 - 183 625 - 176 885 137 109 191 769 PASSIFS SECTORIELS 214 263 264 456 22 651 16 863 175 241 81 015 - 188 586 - 177 081 223 569 185 254 Provisions pour risques & charges 51 281 33 265 692 438 4 711 3 691 56 684 37 394 Fournisseurs, comptes rattachés 86 640 78 730 4 794 3 509 3 220 6 448 - 9 796 - 7 231 84 858 81 456 Autres passifs ⁽2⁾ 76 341 152 462 17 165 12 916 167 310 70 876 - 178 790 - 169 851 82 027 66 404 INVESTISSEMENTS 2 709 11 709 3 061 2 448 2 049 8 661 - - 7 819 22 819 DOTATION AUX PROVISIONS 14 510 14 181 8 235 1 577 3 865 2 736 - - 26 610 18 494 ET AMORTISSEMENTS ⁽¹⁾ l'activité de la société Fleury Michon, notamment financière, est incluse dans "autres secteurs" ⁽²⁾ hors impôt différé et impôt sur les sociétés 4.3.2 - ECARTS D'ACQUISITION Variation des écarts d'acquisition 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 Solde de début de période 119 690 84 539 84 539 Acquisitions / Augmentations 0 0 37 310 Autres reclassements/ écart de conversion -231 246 355 Dépréciation/perte de valeur -5 331 0 -2 514 Solde fin de période 114 128 84 784 119 690 15 30 juin 2020 Ecarts d'acquisition bruts Pertes de valeur Ecarts d'acquisition nets Pôle GMS - UGT LS 67 668 2 514 65 154 Pôle International - UGT FM Amérique (Can) 5 234 5 234 0 Pôle International - UGT Marfo (NLD) 37 242 37 242 Pôle International - UGT FM Norge 1 042 1 042 0 Autres secteurs- Pôle Service UGT plateaux-repas 11 732 11 732 TOTAL 122 917 8 789 114 128 Au 30 juin 2020, les comptes consolidés enregistrent une dépréciation de l'intégralité de l'écart d'acquisition (i.e. 8 millions de dollars canadiens) relatif à la société Fleury Michon Amérique (UGT FM Amérique), basée au Canada. Cette dépréciation est à rapprocher de la baisse de volumes de l'activité Catering aérien et appuyée par un test de valeur actualisée réalisée selon la méthode des Discounted Cash Flows avec valeur terminale en 2025 (méthode des flux de trésorerie actualisés), à partir des plans prévisionnels validés par la Direction du Groupe. UGT FM Amérique Comme indiqué aux paragraphes 1.2.5 et 3.2 de l'annexe aux comptes consolidés 2019 (Document universel d'enregistrement chapitre 5.5 Notes annexes), la Direction du Groupe a affecté l'écart d'acquisition du Canada à son activité historique de surgelés et de catering aérien et a testé la valeur recouvrable de cette activité historique selon la méthode des flux de trésorerie actualisés. La Direction du Groupe a également procédé à l'analyse de la valeur recouvrable des actifs corporels en réalisant une expertise visant à approcher une valeur de marché. Selon cette approche, l'écart d'acquisition a été intégralement déprécié au 30 juin 2020, en lien avec la diminution du trafic aérien liée à la crise du Covid-19 et aux restrictions sanitaires associées. La Direction n'estime pas à date devoir déprécier les autres actifs relatifs à cette UGT. Au 30 juin 2020, le test de valeur se base sur les hypothèses suivantes : retour en 2023 au niveau d'activité catering aérien enregistré en 2019 ;

hypothèse de taux d'actualisation de 7% au Canada ;

hypothèse d'un taux de croissance à l'infini de 1,5% au Canada ;

période de projection des flux de trésorerie égale à 5 ans UGT Marfo La Direction du Groupe a également procédé à l'analyse de la valeur recouvrable des actifs corporels en réalisant une expertise visant à approcher une valeur de marché. Selon cette approche la valeur de marché estimée est supérieure à la valeur recouvrable des actifs corporels. Les analyses de sensibilité affichent une valeur de marché inférieure à la valeur recouvrable lorsque le taux d'actualisation augmente de 0,25% ou le taux de croissance à l'infini diminue de 0,25% Au 30 juin 2020, le test de valeur se base sur les hypothèses suivantes : retour en 2023 au niveau d'activité catering aérien enregistré en 2019 ;

hypothèse de taux d'actualisation de 6% aux Pays-Bas ;

Pays-Bas ; hypothèse d'un taux de croissance à l'infini de 1,5% aux Pays-Bas ;

Pays-Bas ; période de projection des flux de trésorerie égale à 5 ans UGT Pôle GMS LS et UGT plateaux-repas Au regard de la performance constatée sur ce premier semestre et des valeurs recouvrables très nettement supérieures aux valeurs comptables au 31 décembre 2019, la Direction du Groupe a considéré que les hypothèses retenues dans 16 le cadre du test de perte de valeur au 31 décembre 2019 étaient toujours applicables et n'a pas modifié son appréciation de la valeur recouvrable de ces UGTs. 4.3.3 - TITRES MIS EN EQUIVALENCE Titres mis en équivalence % d'intérêt 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 Platos Tradicionales 50,00% 12 335 12 188 12 287 Piatti Freschi Italia 50,00% 659 1 105 Vallégrain Développement 50,00% 628 1 142 1 100 Frais Emincés (1) 50,00% 5 288 5 499 5 389 DGK Group (2) 37,50% 4 026 3 804 SOUS-TOTAL 22 937 19 935 22 579 Piatti Freschi Italia 50,00% -4 155 Jargus (3) 50,00% -224 -353 SOUS-TOTAL(4) -224 -4 508 TOTAL 22 713 19 935 18 071 La société Frais Emincés a intégré le périmètre du Groupe le 24 juin 2019 suite à la prise de participation par FM SA dans le cadre d'une opération d'augmentation de capital, pour une quote-part de 50% Le 19 juillet 2019, le groupe Fleury Michon a signé l'acte d'acquisition portant sur 37,5% du capital social de la société belge Degentsekluis N.V Changement de méthode de consolidation au 31 décembre 2019 suite à l'évolution de la notion de contrôle exclusif Les titres mis en équivalences dont la valorisation est négative sont reclassés en provisions non courantes Piatti Freschi Italia Platos Tradicionales Vallégrain Développement Capitaux propres au 31/12/2019 -8 310 24 573 2 199 Résultat net de l'exercice -10 770 96 -943 Gains/pertes direct.comptabilisés en capitaux Distribution de dividendes Augmentation de capital 20 851 Autres mouvements capitaux propres -452 Capitaux propres au 30/06/2020 1 319 24 670 1 256 % intérêt 50,00% 50,00% 50,00% TOTAL 659 12 335 628 Quote-part de mise en équivalence -5 385 48 -472 Au cours du premier semestre 2020, les actionnaires de la société Jargus, détenue à 50% par FMSA, ont décidé de la cessation totale et définitive de son activité. Les titres de la société belge Degentsekluis N.V, société mère du groupe DGK, détenue à 37,5% par FMSA depuis le 23 juillet 2019, ont été cédés à la société Eamus BV le 23 juillet 2020. Cette opération a été réalisée au prix d'acquisition des titres. 4.3.4 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 Avantages au personnel 29 148 29 784 29 780 Contentieux fiscaux et autres litiges 27 313 7 610 26 942 Titres mis en équivalence 224 0 4 508 TOTAL provisions 56 684 37 394 61 230 Provisions non courantes 43 514 29 182 48 834 Provisions courantes 13 170 8 212 12 396 TOTAL 56 684 37 394 61 230 17 Variations des provisions 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 Solde début de période 61 230 34 255 34 255 Dotations aux provisions 1 413 1 011 21 666 Reprise de provisions (utilisées) -39 -26 -219 Reprise de provisions (non utilisées) -71 -79 -79 Autres mouvements (1) -5 850 2 233 5 606 Solde fin de période 56 684 37 394 61 230 (1) Les autres mouvements se composent des écarts actuariels et écart de conversion La variation des avantages au personnel et indemnités de fin de carrière (y compris médaille du travail) sur la période se décompose ainsi : Avantages au personnel 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 Solde début de période 29 780 26 575 26 575 Coûts des services rendus 785 791 1 818 Coûts des services passés Coût financier 107 196 393 Prestations versées -541 -601 -1 097 Charge de l'exercice 350 387 1 113 Gains et pertes actuariels -982 2 823 2 092 Solde fin de période 29 148 29 784 29 780 Le taux d'actualisation de référence est le taux IBOXX € Corporates AA10+. Le taux utilisé à la clôture de juin 2020 est de 0,74% versus 0,77% au 30 juin 2019 et au 31 décembre 2019. 4.3.5 ENDETTEMENT FINANCIER Coût de l'endettement net 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 Produits financiers de gestion de trésorerie 479 840 1 576 Charges financières des emprunts -2 048 -1 495 -2 965 TOTAL -1 569 -655 -1 389 Dettes financières 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 Emprunts bancaires 205 160 148 041 210 707 Participation des salariés 894 1 336 1 309 Dettes crédit-bail et assimilés 12 382 14 105 12 626 Dettes de locations (norme IFRS 16) 10 410 9 811 12 335 Instruments financiers dérivés (1) 523 489 558 Autres dettes financières 6 774 1 531 1 553 Autres opérations de financement (2) 0 47 558 0 Concours bancaires 1 205 10 154 8 248 TOTAL dettes financières 237 348 233 026 247 335 Dettes financières à long terme 189 393 131 998 184 400 Dettes financières à court terme 47 955 101 028 62 935 TOTAL 237 348 233 026 247 335 18 ⁽1⁾ Les instruments financiers se composent des contrats de Swap de taux fixe évalués à la juste valeur (couverture partielle de la dette conclue à taux variable) et des contrats de change à terme. Au 30 juin 2020 dans le cadre de la comptabilité de couverture, la variation de part efficace est comptabilisée directement en capitaux propres pour un montant de -86 milliers d'euros. ⁽2⁾ Le programme de titrisation de créances a évolué au cours du second semestre 2019 et est désormais qualifié de déconsolidant avec transfert de la quasi-totalité des risques au FCT (Fonds Commun de Titrisation) ; suite à cette évolution, aucune dette financière n'est comptabilisée. Dettes financières - répartition par échéance < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Emprunts bancaires 38 653 135 394 31 113 Participation des salariés 315 579 Dettes crédit-bail et assimilés 2 672 9 710 Dettes de locations (norme IFRS 16) 3 870 6 024 516 Instruments financiers dérivés 381 141 Autres dettes financières 858 1 963 3 953 Autres opérations de financement Concours bancaires 1 205 TOTAL 47 955 153 812 35 582 Variation dettes financières 30 juin 2020 31 décembre 2019 Solde début de période 247 335 232 252 Emprunts contractés sur l'exercice 2 000 87 602 Remboursements emprunts -7 546 -45 739 Norme IFRS 16 "Contrats de location" au 1er janvier 2019 11 532 Augmentation des dettes crédit-bail et locations 1 800 6 299 Diminution des dettes sur crédit-bail et locations -3 969 -8 449 Augmentation participation des salariés 5 161 Diminution participation des salariés -420 -580 Augmentation autres dettes financières 5 691 973 Diminution autres dettes financières -469 -405 Variation instruments financiers dérivés -36 64 Variation des autres opérations de financement -40 600 Variation concours bancaires -7 042 5 049 Mouvement de périmètre -824 Solde fin de période 237 348 247 335 4.3.6 AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS Autres produits et charges opérationnels 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 Amortissement relations clients - acquisition Marfo -399 -399 Prime exceptionnelle de reconnaisance -1 060 Provision pour risque autorité concurrence -14 761 Provisions de nature sociale, litiges et charges à payer Urssaf -4 805 Produits/charges opérationnels de nature commerciale -300 Dépréciation du goodwill Proconi - UGT LS -2 513 Dépréciation du goodwill UGT FM Amérique (Canada) -5 331 Dépréciation de créances détenues sur la société PFI -6 075 Frais d'acquisition de titres de participation -405 -3 691 Frais de démolition d'un ancien site de production -2 177 Autres produits et charges opérationnels -12 466 -406 -28 247 TOTAL -12 866 -406 -28 646 19 Au 30 juin 2020, les éléments non récurrents sont comptabilisés pour un montant de 12 866 milliers d'euros se composant principalement de la dépréciation d'actifs du Groupe : dépréciation de l'intégralité de la survaleur comptabilisée pour l'UGT FM Amérique (i.e. 8 millions de dollars canadiens), soit 5 331 milliers d'euros ;

dépréciation d'actifs courants détenus sur la société Piatti Freschi Italia à hauteur de 6 075 milliers ;

comptabilisation d'une prime exceptionnelle de reconnaissance de 1 060 milliers d'euros versée aux collaborateurs du Groupe sous certaines conditions de présence. L'amortissement de l'actif « relation clients Marfo » est comptabilisé pour une valeur de 399 milliers d'euros (valeur d'origine brute 3 994 milliers d'euros et amortis sur 5 ans). la suite de la décision du 16 juillet 2020 de l'Autorité de la Concurrence, le groupe Fleury michon reconnait une charge non récurrente de 14,8 millions d'euros au titre de la condamnation, sur l'exercice 2019. Le Groupe fera appel de cette décision. Les comptes 2019 ont été arrêtés par le Conseil d'administration qui s'est tenu le 22 juillet 2020 et seront présentés à l'Assemblée générale pour approbation, le 24 septembre 2020. 4.3.7 - RESULTAT PAR ACTION 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 Résultat net consolidé part du groupe en milliers d'Euros -13 217 -8 696 -43 035 Nombre d'actions 4 387 757 4 387 757 4 387 757 Résultat par action en Euro -3,01 -1,98 -9,81 Nombre moyen d'actions hors actions propres 4 300 535 4 294 157 4 295 199 Résultat par action en Euro -3,07 -2,02 -10,02 4.3.8- EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE Dans sa décision du 16 juillet 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des achats et ventes de produits de charcuterie, l'Autorité de la Concurrence condamne 12 entreprises au titre de divers griefs remontant à la période 2011-2013, pour un montant global de 93,0 millions d'euros, dont 14,8 millions d'euros concernant Fleury Michon. A ce titre, le groupe Fleury Michon reconnait sur l'exercice clôturant le 31 décembre 2019, une charge non récurrente de 14,8 millions d'euros. L'Assemblé générale qui approuvera les comptes 2019 est fixée au 24 septembre 2020. Le 23 juillet 2020, Fleury Michon S.A. a conclu la vente des titres de la société belge Degentsekluis N.V., acquis à hauteur de 37,5% de son capital social, le 23 juillet 2019. Cette opération a été réalisée au prix d'acquisition des titres, auprès de la société belge Eamus BV, déjà actionnaire de Degentsekluis N.V. 4.3.9 - NOTES COMPLEMENTAIRES AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE -_Variationdu Besoin en fonds de roulement 20 Variation du besoin en fonds de roulement 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 Variation des stocks 8 643 3 997 1 662 Variation des comptes clients -12 871 10 288 16 175 Variation des dettes fournisseurs 8 006 -3 022 -14 430 Autres créances et dettes liées à l'exploitation ⁽1⁾ -5 434 7 281 2 666 TOTAL -1 656 18 544 6 073 hors créances et dettes fiscales d'impôt des sociétés, hors dettes sur acquisition d'actifs Impôt L'impôt reçu sur le premier semestre 2020 se compose principalement de la cession de la créance CICE du groupe d'intégration fiscale pour un montant de 2 204 milliers d'euros. Opérations d'investissement Sur la période du 1er janvier au 30 juin 2020, la ligne « décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles » de 12 627 milliers d'euros correspond notamment : aux investissements incorporels : 497 K€ aux investissements corporels : 6 195 K€ à la variation des dettes fournisseurs d'immobilisations : 5 935 K€.

Trésorerie et équivalents de trésorerie 30 juin 2020 30 juin 2019 31 décembre 2019 Trésorerie 66 914 25 988 71 966 Valeurs mobilières de placement 57 239 67 000 47 810 Mouvement de périmètre 4 062 Trésorerie et équivalents de trésorerie 124 153 92 988 123 838 Dettes concours bancaires 1 205 10 154 8 248 Mouvement de périmètre Trésorerie nette 122 948 82 833 115 590 4.3.10 - ENGAGEMENTS HORS BILAN Les engagements donnés par la société Fleury Michon n'ont pas varié de manière significative par rapport à ceux mentionnés à la note 3.22 de l'annexe aux comptes consolidés (Document d'enregistrement universel - Chapitre 5.5 Notes annexes) de l'exercice clos au 31 décembre 2019. Dans le cadre de la structuration du financement de la filiale Fleury Michon Amérique auprès d'un partenaire bancaire canadien, une lettre de garantie de 6 000 milliers de dollars canadiens (3 915 milliers d'euros) a été émise par une institution française de la société mère Fleury Michon au bénéfice de la banque canadienne. Programme de titrisation des créances commerciales : Le programme de titrisation est prorogé jusqu'au 31 décembre 2022. La société Fleury Michon intervient en qualité d'entité centralisatrice, de garant et de déposant : Centralisation des opérations liées à la titrisation pour le compte de la société Fleury Michon LS ;

Caution solidaire au profit d'Ester Finance Titrisation pour un montant total et dans la limite de quatre-vingt-sept millions d'euros. L'encours des créances cédées au 30 juin 2020 est de 84,9 millions d'euros. 4.3.11 - LISTE DES SOCIETES DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION Le Groupe Fleury Michon est ainsi constitué : 21 SOCIETES SIEGE N° SIREN 30-juin-20 31-déc-19 % Intérêts et Méthode % Intérêts et Méthode Contrôle Contrôle Fleury Michon Fleury Michon LS Charcuteries Cuisinées de Plélan (CCP) Société d'Innovation Culinaire (SIC) Paso T.O.M. Société Civile Immobilière Gigaro Frais Emincés Room Saveurs Good Morning Jargus Très Bien Merci L'Esprit Frais Vallégrain Développement Société Immobilière et Financière d'Investissement Société Civile Immobilière des Saveurs Fleury Michon Suisse Piatti Freschi Italia (PFI) Platos Tradicionales Fleury Michon Canada (FMCI) Fleury Michon Amérique Inc. (nouvelle dénomination sociale de Delta Dailyfood Canada depuis le 01/09/2018) Proconi Fleury Michon Norge Fleury Michon Inc Marfo Food Group Holding B.V. De Gentse Kluis N.V. La Gare 85700 Pouzauges La Gare 85700 Pouzauges Rue de la Pointe 35380 Plélan Le Grand Zone Actipôle 261 avenue J.Jacques Segard 59554 Tilloy lez Cambrai 1 rue des Frères Lumière ZA des Fruchardières 85340 Olonne sur Mer 1 rue des Frères Lumière ZA des Fruchardières 85340 Olonne sur Mer 1 rue des Frères Lumière ZA des Fruchardières 85340 Olonne sur Mer Rue Gustave Eiffel Zone de l'Abbaye 44160 Pontchâteau 64-68 Rue du dessous des berges 75013 Paris 4 Square Jouvenet 75016 Paris La Gare 85700 Pouzauges 64-68 Rue du dessous des berges 75013 Paris 64-68 Rue du dessous des berges 75013 Paris ZA du Moulin de la Bourdinière 28330 Coudray-au-Perche La Gare 85700 Pouzauges La Gare 85700 Pouzauges 1226 Plan Les Ouates (Suisse) Via Bergamo 35 Merate (Italie) Buñol (Valencia) (Espagne) Montréal - Québec (Canada) 26 rue J.-Marc-Séguin, Rigaud J0P 1P0 Québec (Canada) Industrijska ulica 6a, 9000 Murska Sobota (Slovénie) Thomas Heftyes gate 52 0267 Oslo (Norvège) C/O Pramex Int.Corp. 1251 Ave of Americas New York NY 10020 Koperstraat 25-31 8211AK Lelystad (Pays-Bas) Albert I laan 52 8630 Veurne (Belgique) 572 058 329 TOP TOP 340 545 441 100% IG 100% IG 444 525 240 100% IG 100% IG 489 625 111 100% IG 100% IG 449 419 951 100% IG 100% IG 801 617 051 100% IG 100% IG 497 580 001 100% IG 100% IG 431 612 829 50% ME 50% MEE 479 292 047 100% IG 100% IG 520 286 386 100% IG 100% IG 832 705 206 50% ME 50% MEE 801 617 291 100% IG 100% IG 824 066 757 100% IG 100% IG 835 034 224 50% ME 50% MEE 612 036 657 100% IG 100% IG 811 012 368 100% IG 100% IG 51% IG 51% IG 50% ME 50% MEE 50% ME 50,00% MEE - - 100% IG 100% IG 100% IG 100% IG 100% IG 100% IG 100% IG 100% IG 100% IG 90% IG 90% IG 37,5% MEE 37,5% MEE Les sociétés de droit français détenues à plus de 95% sont intégrées fiscalement avec Fleury Michon. IG : intégration globale ME : mise en équivalence 22 Attachments Original document

