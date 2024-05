Fleury Michon est le leader français de la production et de la commercialisation de produits de charcuterie et de produits traiteur vendus en grande surface. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de produits en grandes surfaces en France (84,4%) : produits de charcuterie (jambons supérieurs de porc et de volaille, charcuteries cuisinées, aides culinaires, pâtés, etc.) et produits traiteur (plats cuisinés individuels, surimi, salades composées, parts individuelles de tartes, etc.) ; - restauration hors domicile en France (5,6%) : exploitation de la chaîne de restaurants Graine d'Appétit et de distributeurs automatiques de plats cuisinés et de salades. Le solde du CA (10%) concerne l'activité assurée à l'international. A fin 2023, le groupe dispose de 12 sites de production implantés essentiellement en France (10).

Secteur Transformation des aliments