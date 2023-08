Flex Foods Limited est engagée dans la production d'ingrédients alimentaires naturels. Elle s'occupe principalement de la culture et de la transformation de champignons, d'herbes, de fruits et de légumes sous forme lyophilisée, séchée à l'air et surgelée individuellement. Ses herbes séchées à l'air comprennent l'origan, le basilic, le persil, le thym, la sauge, la menthe, la coriandre, l'aneth, la marjolaine, la sarriette, le cerfeuil, la ciboulette, les feuilles de curry, le fenouil, la citronnelle, le romarin et le basilic thaï. Ses fruits surgelés comprennent la papaye, la fraise, la mangue, la banane, l'ananas, le sapota/chikoo et la pomme. Ses produits en conserve comprennent le maïs miniature, les champignons et le maïs sucré. Ses produits nutraceutiques comprennent le musli blanc, l'herbe de blé, la stévia, le champignon shitake, le shallaki, le séné, la papaye brute, le moringa, le basilic sacré, l'hibiscus, le champignon reishi, le gingembre, l'ail, le giloy, le poivre vert, la camomille, la gourde amère, le bahera, l'asperge/le shatavari, et autres. Elle fournit également des pickles de champignons et des pickles de mangues. Elle vend ses produits principalement sur les marchés européens et américains.

Secteur Transformation des aliments