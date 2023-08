FLEX LNG Ltd. se concentre sur le transport maritime de gaz naturel liquéfié (GNL). La société est un propriétaire et un exploitant commercial de transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) de cinquième génération à haut rendement énergétique. La société possède et exploite neuf transporteurs de GNL de type M, à injection de gaz contrôlée électroniquement (MEGI), dont quatre sont équipés de systèmes de reliquéfaction partielle et trois de systèmes de reliquéfaction complète, et quatre transporteurs de GNL de génération X à double carburant (X-DF), qu'elle désigne collectivement sous le nom de navires d'exploitation. Les navires d'exploitation de la société comprennent Flex Endeavour, Flex Enterprise, Flex Ranger, Flex Rainbow, Flex Constellation, Flex Courageux, Flex Aurora, Flex Amber, Flex Artemis, Flex Resolute, Flex Freedom, Flex Volunteer et Flex Vigilant. Ses filiales comprennent Flex LNG Chartering Limited, Flex LNG Management AS, Flex LNG Bermuda Management Limited, Flex LNG Management Limited, Flex LNG Fleet Limited, Flex LNG Endeavour Limited et Flex LNG Enterprise Limited.