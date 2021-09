FLEX LNG Ltd. : Pas de retournement en vue 07/09/2021 | 10:35 achat En cours

Cours d'entrée : 133.1NOK | Objectif : 147NOK | Stop : 119.8NOK | Potentiel : 10.44% La tendance de fond est haussière pour FLEX LNG Ltd. et le timing opportun pour revenir sur le titre. On anticipera ainsi une relance de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 147 NOK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société dispose d'un mauvais score ESG d'après Refinitiv qui classe les entreprises sectoriellement.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 104% à l'horizon 2023.

Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Points faibles La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pétroliers Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. FLEX LNG LTD. 74.70% 806 COSCO SHIPPING ENERGY TRANS.. 4.92% 3 506 DHT HOLDINGS, INC. 11.47% 979 SCORPIO TANKERS INC. 53.08% 935 INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. 11.02% 919 BW LPG LIMITED -20.68% 746 NAVIGATOR HOLDINGS LTD. -17.90% 693 KNOT OFFSHORE PARTNERS LP 19.12% 601 DORIAN LPG LTD. 11.24% 546 NORDIC AMERICAN TANKERS LIM.. -13.90% 402 AVANCE GAS HOLDING LTD 6.81% 388

Données financières USD EUR CA 2021 322 M - 272 M Résultat net 2021 136 M - 115 M Dette nette 2021 1 436 M - 1 212 M PER 2021 52,4x Rendement 2021 1,42% Capitalisation 7 135 M 822 M 6 024 M VE / CA 2021 26,6x VE / CA 2022 26,2x Nbr Employés 9 Flottant 46,3% Prochain événement sur FLEX LNG LTD. 26/11/21 Q3 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Cloture 133,90 $ Objectif de cours Moyen 18,43 $ Ecart / Objectif Moyen -86,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Øystein Moksheim Kalleklev Chief Executive Officer Knut Traaholt Chief Financial Officer David McManus Non-Executive Chairman Jannicke Eilertsen Compliance Officer Ola Lorentzon Independent Director