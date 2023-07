Flex Ltd. fournit un portefeuille de solutions et de services de fabrication. La société opère à travers trois segments : Flex Agility Solutions (FAS), Flex Reliability Solutions (FRS) et Nextracker. Le segment FAS comprend divers marchés finaux, tels que Communications, Enterprise, and Cloud (CEC), y compris l'infrastructure de données, l'infrastructure périphérique et l'infrastructure de communications ; Lifestyle, y compris les appareils ménagers, l'emballage des produits de consommation, l'entretien des sols, la micro mobilité et l'audio ; et Consumer Devices, y compris les appareils mobiles et les appareils de consommation à grande vitesse. Le segment FRS comprend des marchés finaux, tels que l'automobile, y compris la mobilité, l'autonomie, la connectivité, l'électrification et les technologies intelligentes ; les solutions de santé, y compris les dispositifs médicaux, l'équipement médical et l'administration de médicaments ; et l'industrie, y compris les biens d'équipement, les dispositifs industriels, les énergies renouvelables et la périphérie du réseau. Le segment Nextracker fournit des trackers solaires intelligents et intégrés ainsi que des solutions logicielles.

Secteur Equipements et pièces électroniques