FlexQube AB (publ) est une société suédoise qui développe des systèmes pour la construction de chariots de manutention industrielle avec une application dans l'intralogistique. La société propose un système flexible composé de quelques composants standardisés qui peuvent être boulonnés ensemble pour créer des solutions, telles que des chariots à palettes, des racks, des chariots en kit et des fixations, entre autres. Les produits de la société peuvent être réutilisés et ajustés, ce qui permet de reconfigurer leurs applications. La société offre un accès à une bibliothèque de conception assistée par ordinateur (CAO), disponible pour une variété de logiciels de CAO, avec des conceptions prêtes à être commandées ou personnalisées. Son service Design4All permet aux clients de créer leurs propres solutions. Le service DesignOnDemand est un flux de travail rationalisé dans lequel les chariots sont conçus selon les principes de la chaîne de montage. La société mène ses activités en Europe et en Amérique du Nord.

Secteur Fournitures de construction et installation