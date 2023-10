Flexsteel Industries, Inc. est un fabricant, un importateur et un distributeur de produits d'ameublement résidentiel aux États-Unis. L'activité de l'entreprise dans le domaine des produits d'ameublement consiste à distribuer des produits fabriqués et importés comprenant une large gamme de meubles pour le marché résidentiel. L'offre de produits de la société comprend une variété de meubles, tels que des canapés, des causeuses, des chaises, des fauteuils à bascule inclinables, des fauteuils à bascule pivotants, des canapés-lits, des unités de literie convertibles, des tables d'appoint, des bureaux, des tables et des chaises de salle à manger, des rangements de cuisine, des meubles de chambre à coucher et des meubles d'extérieur. La société distribue ses produits dans l'ensemble des États-Unis par l'intermédiaire de son canal de commerce électronique et de sa force de vente directe. La société exploite des usines de fabrication situées à Dublin, en Géorgie, et à Juarez, au Mexique. La société utilise divers types de bois, de tissus, de cuir, de matériaux de remplissage, d'acier à ressort à haute teneur en carbone, de barres et de fils métalliques, de mousse de polyuréthane et d'autres matières premières pour fabriquer ses meubles.

Secteur Mobiliers de maison